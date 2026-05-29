Agro.- Ordeig sitúa como objetivo que Catalunya sea "referente mundial" en políticas alimentarias

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, durante su comparecencia en comisión parlamentaria este viernes para explicar las partidas de su Conselleria en los Presupuestos de la Generalitat - PARLAMENT DE CATALUNYA

BARCELONA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha calificado de récord histórico los recursos destinados al departamento en los Presupuestos para 2026 y ha asegurado que quieren apuntar lejos para que Catalunya sea un "referente mundial" en políticas alimentarias de futuro, en un momento especialmente complejo por las adversidades climáticas.

Lo ha dicho durante su comparecencia en comisión parlamentaria este viernes para explicar las partidas de su Conselleria en los Presupuestos de la Generalitat de 2026, en los que cuenta con 999 millones de euros, 74 millones más que en las últimas cuentas aprobadas de 2023, lo que supone un aumento del 21%.

"En los momentos actuales que vive el mundo, que vive Europa, que vive Catalunya y que vive el sector agroalimentario, no puede plantearse un horizonte de aprovechar las oportunidades y luchar contra las adversidades sin unos presupuestos al día", ha defendido Ordeig, que ha instado a poner la mirada en 2030.

Uno de los objetivos de la Conselleria, ha dicho, es el de ser referentes en la producción de alimentos, con calidad, seguridad, innovación y sostenibilidad alimentarias, creando riqueza en el mundo rural y en el conjunto de la economía: "No ocurre en muchos países del mundo que la producción de alimentos tenga un PIB como el de Catalunya".

Para ello, ha pedido un mayor apoyo de las administraciones europeas, estatales y catalanas para dar apoyo a esta cuestión como una política "estratégica y prioritaria", y ha recordado que para muchos expertos la economía alimentaria será un elemento crítico en las sociedades.

Este presupuesto para Agricultura contempla, entre otras cuestiones, 33 millones para "proteger" a agricultores y ganaderos de riesgos derivados de imprevistos como sequías, aguaceros o heladas y 6,9 millones para gestión forestal sostenible.

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL

Ordeig ha defendido que son unos presupuestos ambiciosos, de mirada larga y con "redistribución territorial" y ha señalado la importancia de garantizar la viabilidad y la competitividad de las explotaciones catalanas, modernizando estas explotaciones y toda la cadena de valor de la producción de alimentos.

Entre las partidas de la Conselleria, ha destacado el apoyo al sector agrario, con 33 millones: "Nos tenemos que preparar para el mundo que viene, con adversidades extremas cada vez más frecuentes, pero no solo con dinero a fondo perdido para las cosechas, sino protegiéndolas".

También ha apuntado a la modernización de regadíos como prioridad, que contará con 90 millones de euros, ya que ha asegurado que el 50% de la red de regadío no está modernizada.

El contrato global de explotación contará con 70 millones de euros y también se destinarán 9,4 millones a hacer frente a las crisis ganaderas y plagas vegetales.

Asimismo, Ordeig ha destacado que, a través del Fons Agrari, activan una línea en la que tienen muchas expectativas para impulsar el relevo generacional, con 10 millones de euros: "Por primera vez incentivaremos al jubilado para que deje la tierra y la pase a un joven".

FONDOS DE CONTINGENCIA

Respecto a los fondos de contingencia, ha explicado que se han destinado 88 millones de euros a las crisis sanitarias (72 millones solo a PPA) que no estaban ni están en los presupuestos.

"Hemos sido el dique de contención de las enfermedades animales, especialmente dermatosis y PPA, por el conjunto de España e incluso de Europa", ha dicho, por lo que ha defendido que debe haber una aportación del Estado, que ya han pedido, de los 88 millones de euros que se han destinado desde Catalunya.

Ordeig ha afirmado que las crisis relacionadas con las sequías y aguaceros han generado tensiones financieras, ya que la Conselleria ha tenido que responder rápido y con consignaciones presupuestarias que no tenía, por lo que ha defendido encontrar un equilibrio entre inversiones para reducir las pérdidas derivadas de un clima "que cada vez será más adverso" y una estabilización de renta con ayudas a fondo perdido, seguros y PAC.

Asimismo, ha asegurado que son el departamento con más agilidad para convocar ayudas adaptadas y concretas para cada realidad, adversidad, territorio y sector: "A veces demasiado y todo. Hay gente que se queda fuera, evidentemente, pero porque se marcan unos criterios y porque existe una consignación presupuestaria".

DEBATE PARLAMENTARIO

La diputada de Junts, Irene Negre, ha asegurado que de los 893 millones de euros pactados en los planes plurianuales que se ejecutarán durante 2026, cero euros se destinan a la Conselleria de Agricultura: "Si hace dos meses constatamos que este presupuesto no era una prioridad para el Govern de Illa, ahora podemos constatar que tampoco lo es para ERC".

Desde ERC, Montse Bergés ha asegurado que si han tardado más tiempo para conseguir este acuerdo no ha sido por culpa de los socios de investidura, "sino por la lentitud del PSC en desplegar los acuerdos que firmó" y ha señalado que los de Agricultura son indispensables para garantizar la viabilidad económica del modelo catalán de payesía, que afronta grandes retos.

Montserrat Berenguer (PP) ha dicho que, como vienen criticando hace tiempo, la Conselleria de Agricultura es la última prioridad de este Govern: "Después de tres meses negociando el presupuesto nadie se ha preocupado de ampliarlo".

El diputado de Vox, Rafael Villafranca, ha afirmado que en este presupuesto "prima la ideología e impone una hiperregulación asfixiante" para el sector primario y ha criticado que siguen empeñados en sus obsesiones climáticas.

Desde los Comuns, Núria Lozano ha valorado que estos no son los presupuestos ideales para el partido, pero llevan su sello y ha defendido que, ante la urbanización del campo, se comprometen "a trabajar para hacer posible un modelo de economía familiar agraria".

Dani Cornellà (CUP) ha dicho que los presupuestos presentados son casi idénticos a los de hace tres meses y ha asegurado que los 10 millones destinados a la incorporación de jóvenes al mundo rural es "totalmente insuficiente" y que no resolverá el grave problema de envejecimiento.

Finalmente, el diputado socialista Manel Ezquerra ha valorado que el incremento del 21% de recursos para el departamento respecto a los presupuestos de 2023 "no es un ajuste técnico" sino que es la constatación de que el sector alimentario, forestal y pesquero son una prioridad estratégica para el Govern.

Aliança Catalana no ha asistido a la comisión y, por tanto, no ha participado en el debate.