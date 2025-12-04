Agro.- Purgatori 2022 de Familia Torres, ganador del IV Concurs de Vins de la DO Costers del Segre

Archivo - Bodega de Familia Torres. - FAMILIA TORRES - Archivo

LLEIDA, 4 (EUROPA PRESS)

El vino Purgatori 2022, de la bodega Purgatori de Familia Torres, ha ganado el Premi al Millor Vi en el IV Concurs de Vins de la DO Costers del Segre (Lleida), obteniendo la puntuación más alta en todas las categorías, informa la compañía bodeguera en un comunicado este jueves.

El certamen está organizado por el Consell Regulador de la DO Costers del Segre, con el apoyo del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida y la coordinación técnica del director de los Premis Vinari, Ramon Roset.

Purgatori 2022 es un coupage de garnacha y gonfaus envejecido entre 9 y 12 meses que presenta un color cereza con reflejos granates, "con olor intenso y sabor equilibrado".

En relación al mejor Macabeo, el premio ha sido para el Saó Blanc 2023 de la bodega Mas Blanch i Jové; un vino monovarietal de macabeo fermentado y con una posterior crianza de 6 meses.

Por su parte, el galardón a la mejor iniciativa sostenible 2025, este reconocimiento se ha concedido a la bodega Matallonga de Fulleda, que produce vinos ecológicos con una mínima intervención, siguiendo el calendario lunar y utilizando levaduras autóctonas provenientes de los viñedos.