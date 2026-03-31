Agro.- Reforzado el dispositivo contra la PPA en Catalunya con equipos de desinfección y drones

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat y portavoz del Govern, Sílvia Paneque - EUROPA PRESS

BARCELONA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha acordado reforzar el dispositivo contra la peste porcina africana (PPA) con la contratación de emergencia de nuevos equipos de desinfección y drones, informa en un comunicado posterior al Consell Executiu de este martes.

En concreto, ha autorizado la compra de tres equipos portátiles de desinfección para vehículos 'pickup' y dos equipos remolcables, lo que permitirá desplegar puntos de desinfección móviles de alta capacidad en zonas de difícil acceso.

Estos equipos permiten actuar directamente sobre vehículos, personal, perros y equipamiento, además de desinfectar áreas afectadas.

Además, sumará dos drones de última generación para la Unitat de Sistemes Aeris no Tripulats de los Agents Rurals, que permiten mejorar la detección de fauna, la búsqueda de cadáveres y el seguimiento de posibles focos en zonas abiertas o de difícil acceso.

El coste total de estas actuaciones será de 64.003,18 euros, de los que 45.975,64 son de equipos de desinfección y 18.027,54, de drones y material asociado.