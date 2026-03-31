El sector porcino catalán pide "medidas más drásticas" para frenar la PPA

Grupo de jabalíes. - JARC

BARCELONA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las principales entidades representantes del sector porcino catalán pedirán este martes al Govern adoptar "medidas más drásticas" para garantizar la erradicación de jabalíes en las zonas afectadas por la peste porcina africana (PPA) para controlar el brote, con unos objetivos temporales claros y una hoja de ruta pública, informa Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya este martes en un comunicado.

Esta es una de las propuestas consensuadas por la entidad junto a Unió de Pagesos (UP), la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (Anprogador), la Asociació Catalana de Productors de Porcí (Porcat), la Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas (Fecic) y la Asociación Empresarial Cárnica (Anafric), y que presentarán este martes al Govern.

La reunión contará con la presencia del conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, y la consellera de Interior, Núria Parlon, así como con representantes del sector, que "exigirán" una actuación inmediata para frenar la propagación del brote y garantizar la seguridad de las explotaciones.

Las medidas concretas consensuadas por el sector incluye también una mayor velocidad y transparencia en los resultados de las PCR y una jerarquía clara y coordinación real con todos los actores que están participando en la gestión, como Agents Rurals, técnicos de fauna salvaje y veterinarios.

Desde Jarc también han pedido otras medidas como cierres perimetrales que "funcionen realmente", más presión cinegética para crear franjas de protección y el incremento de muestreos en las zonas libres para detectar posibles expansiones del virus.