Agro.- Los seguros agrarios rozaron 1.800 millones de euros en Catalunya en 2025, según Agroseguro

Archivo - Vista del Canal d'Urgell, a 28 de abril de 2023, en Anglesola, Lleida, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los seguros agrarios han casi alcanzado los 1.800 millones de euros de capital asegurado en Catalunya en 2025, las "más altas" hasta la fecha, y con una implantación que superó el 80% en seguros pecuarios y del 90% en los cultivos como frutales, herbáceos o viñedos, según un comunicado de Agroseguro este jueves.

Respecto a la siniestralidad, la compañía prevé que el ejercicio 2026 se cierre con cifras más contenidas que las registradas en las campañas precedentes tras "sequías, heladas o pedriscos en magnitudes inéditas", lo que ha facilitado la máxima agilidad en la peritación de los siniestros y en el pago de las indemnizaciones.

Agroseguro también ha destacado las cifras de contratación en 2026, que han aumentado un 2% hasta la fecha, así como una tendencia a anticipar la suscripción de seguros para tener protección frente a los siniestros tempranos.