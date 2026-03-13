Agro.- UP reclama al Govern más recursos y una "actuación rápida" para contener la PPA

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BARCELONA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unió de Pagesos (UP) ha reclamado al Govern más recursos y una "actuación rápida" para contener el foco de peste porcina africana (PPA), ante el incremento de casos detectados desde el inicio del brote a finales de noviembre en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), informa en un comunicado este viernes.

La entidad considera que a pesar de que los casos siguen dentro del radio inicial de 6 kilómetros, el "goteo de positivos es semanal" y ya se han registrado 227 casos, además de que se ha producido un incremento destacado en las últimas semanas.

Por ello, lamenta que no se están utilizando todos los recursos disponibles y que se ha actuado con lentitud, a la espera de la evolución de los casos mientras la situación se ha ido complicando.