Caprabo participa en el lanzamiento de Implicat, la nueva marca agrolimentaria de Catalunya

Acto de presentación de Implicat - CAPRABO

BARCELONA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Caprabo participa en el lanzamiento de Implicat, la nueva marca del sector agroalimentario de Catalunya impulsada por la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, informa la cadena en un comunicado este miércoles.

El objetivo de esta iniciativa es "cohesionar a todo el sector y potenciar el trabajo que desarrollan la administración, los productores locales, la industria y la distribución para otorgar a los productos de proximidad de Catalunya el valor transversal que representan para la economía".

La presentación de Implicat se realizó en el Recinto Modernista de Sant Pau de Barcelona en un acto presidido por el conseller Òscar Ordeig, quien explicó que "esta marca constituye una de las medidas transformadoras de la Estrategia Alimentaria de Catalunya 2025-2028, que busca construir un sistema alimentario sostenible, seguro y resiliente".

Ordeig añadió que "la nueva marca Implicat representa una nueva etapa compartida que pone en valor la excelencia alimentaria en sentido amplio y transversal siguiendo unos principios de sostenibilidad económica, social y ambiental".

Para Caprabo, "la nueva marca supone un punto de inflexión en la estrategia de conocimiento y fomento del consumo de los productos de proximidad de Catalunya y aglutina los valores de la producción de proximidad que a todos nos representan".