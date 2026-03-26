Catalunya detecta 6 nuevos casos de PPA en jabalíes dentro de la zona de alto riesgo

Un grupo de jabalíes - CONSELLERIA DE AGRICULTURA

BARCELONA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura de la Generalitat ha confirmado la detección de 6 nuevos casos positivos de peste porcina africana (PPA) en jabalíes, todos ellos dentro de la zona de alto riesgo: 3 en Molins de Rei, una Sant Cugat, una Rubí y una Barcelona.

El de Rubí se encuentra más al sur del primer caso que se detectó en el municipio y en una zona que cuenta con medios de contención, informa el departamento en un comunicado este jueves.

De las 268 muestras analizadas esta semana, 6 han resultado positivas, lo que representa un 2,24%.

Desde el 28 de noviembre, fecha del primer positivo detectado, se han analizado 2.749 jabalíes, de los cuales 238 son casos positivos y 2.511 son negativos; hasta ahora, se han encontrado positivos en 10 municipios: Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Terrassa, Rubí, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Barcelona y Sabadell.

Esta última semana se han capturado 397 jabalíes en la zona infectada (zona de alto riesgo y zona de bajo riesgo) por parte del cuerpo de Agents Rurals, el Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals (GEPIF), Tragsa, sociedades de cazadores y Mossos d'Esquadra.

En total, las capturas de jabalíes en la zona infectada suman un total de 2.762.

DISPOSITIVO

El Govern mantiene desplegado un dispositivo de erradicación de la enfermedad "sin precedentes" y para intensificar al máximo las capturas de jabalíes, en la zona de alto riesgo, se han instalado un total de 271 trampas y 82 'pig brigs' (trampas colectivas).

Para evitar la salida o entrada de jabalíes en las zonas restringidas, se han ejecutado 45 km de cierres, concretamente 222.