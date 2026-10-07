Corpinnat califica de "muy positiva" la vendimia 2026 por la sanidad y la calidad de la uva

Rueda de prensa de Corpinnat - CORPINNAT

BARCELONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Corpinnat ha calificado de "muy positiva" la vendimia de este año por la sanidad y calidad de la uva, lo que permite ser optimista con la calidad de la añada, informa en un comunicado este miércoles.

Las 24 bodegas que forman parte de Corpinnat han recogido 10.000 toneladas de uvas, un 26% más que en el año anterior, cuando 19 bodegas sumaron 7,9 toneladas.

El vicepresidente de la entidad, Roc Gramona, ha explicado que más del 92% de la uva vendimiada es de variedades locales y que el objetivo es alcanzar el 100% en un plazo de ocho años.

Por su parte, el presidente de Corpinnat, Pere Llopart, ha explicado que se ha pagado 1,02 euros por kilo como premio medio, en el marco de "una filosofía de respeto con los productores".

Por otro lado, el ente ha aprobado la rebaja del rendimiento de prensa para alcanzar el 60% en 2030, de forma que se necesitará más uva "pagada a un precio justo para elaborar el mismo número de botellas", ha explicado Llopart.