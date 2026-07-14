El Govern aprueba las obras para ampliar el sistema de regadío Segarra-Garrigues (Lleida)

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa tras el Consell Executiu - EUROPA PRESS

LLEIDA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha aprobado la ejecución de las obras de un nuevo sector de la red de distribución del sistema de regadío Segarra-Garrigues (Lleida), que cuenta con un presupuesto de 13,7 millones de euros y un plazo de ejecución de 24 meses a partir del inicio de las obras.

Esta actuación permitirá incorporar 1.308,84 nuevas hectáreas de regadío en los municipios de Albagés, el Cogul, la Granadella, Granyena de les Garrigues, Juncosa y el Soleràs (Lleida), informa la Generalitat en un comunicado tras el Consell Executiu de este martes.

El nuevo sector se abastecerá de agua del embalse de Albagés, una infraestructura estratégica del sistema que hace posible la expansión del regadío en este ámbito de las Garrigues.

El proyecto incluye la construcción de la red secundaria y terciaria de distribución, que conectará las principales tuberías con los hidrantes que darán servicio a las distintas agrupaciones de regantes, e incorpora todos los sistemas de automatización, telecontrol y regulación necesarios para garantizar una gestión eficiente de la red de riego.

Se prevén dos dotaciones de riego: una de transformación, con un volumen anual de 6.500 m3/ha, y una de soporte, con una dotación de 1.500 m3/ha anuales.

Este proyecto forma parte de la nueva Estratègia d'inversions en regadius 2025-2040, recientemente aprobada por el Govern, que prevé movilizar 3.090 millones de euros para actuar sobre más de 181.000 hectáreas de regadío en Catalunya.