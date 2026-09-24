La producción de patatas en España cae en torno al 7,7% en 2026 por la escasez de lluvias

Archivo - Almacén de patatasen Sampaio, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional de Producción y Comercio de Frutos y Patatas (Asonal), integrada en Fepex, ha situado la producción nacional de 2026 en torno a los 1,8 millones de toneladas, frente a los 1,95 millones de toneladas de 2025, lo que supone un 7,69% menos, debido a la escasez de precipitaciones que ha derivado en una de las campañas más cortas de los últimos años.

Asonal ha explicado que la reducción ha sido "especialmente acusada" en las zonas de patata temprana del sur de España, causada sobre todo por el descenso de la cosecha en Andalucía, que se estima ha sido entre un 30 y un 35% menor, mientras que en las principales regiones productoras del norte, como Castilla y León, Galicia y País Vasco, los descensos han oscilado entre el 10 y el 15 por ciento.

En este contexto, la Asociación ha abogado por reforzar su papel "como una de las organizaciones de referencia del sector" y por dotar a las empresas asociadas de más capacidad de representación e información para afrontar los desafíos regulatorios, productivos y comerciales que condicionan el futuro de esta actividad.

Para ello ha creado una Secretaría General Técnica que combinará las funciones administrativas con una actividad permanente de representación institucional, seguimiento normativo y defensa de los intereses sectoriales.

Entre las prioridades de la asociación destacan los asuntos relacionados con la disponibilidad de productos fitosanitarios, "una cuestión que preocupa especialmente al sector por la progresiva reducción de herramientas autorizadas para el control de plagas y enfermedades".

Asonal reforzará la interlocución institucional y desarrollará nuevos servicios de información y análisis para el sector, entre ellos la puesta en marcha de un boletín sectorial de mercado de la patata que ofrecerá información actualizada sobre la evolución de los precios en los distintos formatos de comercialización en España y en los principales mercados europeos y sobre el comportamiento del comercio exterior y otros indicadores relevantes para las empresas productoras y comercializadoras.

La Asociación ha explicado que con esta herramienta, la asociación busca facilitar una mejor toma de decisiones empresariales "y contribuir a mejorar el conocimiento del mercado en un contexto cada vez más condicionado por la evolución de la oferta, la demanda y la competencia internacional".

La Asociación Nacional de Producción y Comercio de Frutos y Patatas está compuesta por 24 empresas dedicadas principalmente a la comercialización y a la producción de patata situadas por todo el país.