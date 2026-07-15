Un proyecto europeo destina 3 millones a promocionar vinos y embutidos catalanes en Asia

Vinos con denominación de origen - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura de la Generalitat, mediante Prodeca, ha presentado a las empresas del sector agroalimentario catalán el proyecto europeo CREWAS, una iniciativa dotada con 3 millones de euros de fondos europeos que impulsará la promoción de los vinos con denominación de origen y de los embutidos catalanes en los mercados de China, Corea del Sur y Japón durante los próximos 3 años.

Este último mercado está actualmente condicionado por las restricciones derivadas de la peste porcina africana (PPA) en cuanto a productos cárnicos, a pesar de seguir siendo un mercado prioritario dentro del programa, informa la Generalitat en un comunicado este miércoles.

La sesión informativa ha reunido a empresas de los sectores vitivinícola y cárnico y ha servido para dar a conocer los objetivos del programa, el calendario de actuaciones y las oportunidades de participación para las empresas de ambos sectores.

Entre las actuaciones previstas destacan la organización de promociones comerciales en establecimientos de retail y en plataformas de comercio electrónico, masterclass y catas profesionales dirigidas a importadores, distribuidores, canal Horeca y prescriptores, y semanas gastronómicas en restaurantes y acciones digitales de comunicación y notoriedad.

CREWAS se desplegará entre octubre de 2026 y octubre de 2029 bajo el lema 'The Creative Revolution: European Wines and Charcuterie', una campaña que quiere presentar los vinos con DO y embutidos catalanes como la expresión de una gastronomía contemporánea, auténtica y creativa en mercados con un elevado potencial de crecimiento.