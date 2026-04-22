Agro.- Grupo Emperador asume la distribución directa de sus marcas de brandy y whisky

El director general de Grupo Emperador, Ángel Piña - GRUPO EMPERADOR

BARCELONA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Grupo Emperador International Brands ha asumido la distribución directa de sus marcas de brandy y whisky a través de una estructura propia, informa en un comunicado este miércoles.

Hasta el momento, la empresa operaba a través de terceros, y el cambio tiene el objetivo de ganar control directo sobre la ejecución comercial, optimizar su presencia en el punto de venta y construir una relación más cercana y eficaz con el canal y el consumidor.

El director general de la compañía, Ángel Piña, ha explicado que se trata de "un paso clave para operar con un modelo más directo, con mayor control sobre la ejecución y una mayor capacidad de adaptación al mercado".

La empresa ha explicado que esta estructura le permitirá "escuchar mejor a clientes y consumidores" y elevar el nivel de ejecución en el punto de venta en todos los canales.

En este sentido, la empresa "trabajará" para conectar sus categorías con nuevas generaciones de consumidores, adaptando su propuesta a nuevas ocasiones de consumo y códigos más contemporáneos.