Agro.- Jean Leon presenta la nueva añada del Xarel·lo 2025 conuna etiqueta renovada

Jean Leon Xarel·lo de 2025 - JEAN LEON

BARCELONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La bodega Jean Leon ha presentado la nueva añada 2025 de su monovarietal de Xarel·lo, de la gama Nativa, con una nueva etiqueta que reproduce el relieve de la baldosa catalana 'Rosa dels Vents', informa en un comunicado este martes.

Se trata de un vino ecológico que la bodega lanzó en 2020, elaborado con vinos de variedades autóctonas y ancestrales catalanas.

Se trata de un "vino fresco, joven y muy aromático", que destaca en nariz por sus aromas cítricos y de hinojo, sobre un fondo de fruta blanca y que en boca es elegante, con una buena acidez y un final largo y equilibrado, fruto de su crianza sobre lías durante 6 meses.