Agro.- El XII 'Tast a la Rambla' de Barcelona recibe 400.000 visitas y vende 152.000 degustaciones

Entrada a la edición de este año - TAST A LA RAMBLA'

BARCELONA 31 May. (EUROPA PRESS) -

La XII feria gastronómica 'Tast a la Rambla' de Barcelona ha acabado este domingo tras recibir unas 400.000 visitas y vender 152.320 degustaciones durante 4 días en la plaza Catalunya, ya que La Rambla sigue en obras de remodelación.

Han participado 30 restaurantes y 6 pastelerías, y la tapa más vendida ha sido la hamburguesa de Dani García (restaurante Leña), informan en un comunicado Amics de La Rambla y Grup GSR, los organizadores.

El director del festival y de Grup GSR, Jordi Parra, ha dicho que las cifras prueban que "la cocina de Barcelona no es solo una cocina exitosa, sino también una cocina de 10", y el presidente de Amics de la Rambla, Àlex Balletbó, ha recordado que la feria volverá a La Rambla en 2027.