(AMP) Jamón Serrano 24 (Monte Nevado), elegido el mejor jamón serrano de Alimentos de España

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MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Jamón Serrano 24 de Monte Nevado (Segovia) ha sido reconocido con el galardón al mejor jamón serrano u otras figuras de calidad reconocidas en los premios Alimentos de España, con los que se reconoce la excelencia y calidad de uno de los productos más emblemáticos de la gastronomía española, según la orden de concesión del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En concreto, Monte Nevado, tras este reconocimiento, amplía su palmarés en estos galardondes y afianza su condición como la marca más premiada en la historia del certamen, ya que suma cinco primeros premios y dos distinciones como finalista en las siete ediciones celebradas, tanto en la categoría de 'Jamón de Bellota Ibérico' como de 'Jamón Serrano u otras Figuras de Calidad Reconocidas', un recorrido que refleja el rigor, la maestría del oficio y la búsqueda constante de la excelencia que han definido a la compañía, que cuenta con más de 125 años de historia.

"El Serrano 24 resume la filosofía de Monte Nevado: selección, curación lenta y natural de al menos 24 meses y un afinado minucioso para alcanzar la máxima excelencia de cada pieza. Este premio demuestra que el tiempo, la experiencia y el saber hacer acumulados durante cinco generaciones y más de 125 años siguen siendo nuestro mayor valor", ha explicado el director general de Monte Nevado, Juan Vicente Olmos.

Por otro lado, también ha sido galardonado el jamón de bellota 100% ibérico Guillén, presentado por Manuel Guillén, S.A, de Guijuelo (Salamanca) en la modalidad de jamón de bellota ibérico.

Agricultura ha destacado que en esta séptima edición se han presentado un total de 51 muestras procedentes de todo el territorio nacional: 17 en la modalidad de jamón serrano u otras Figuras de Calidad Reconocidas y 34 en la modalidad de jamón de bellota ibérico.

El jurado ha valorado aspectos como el aroma, sabor, textura y aspecto visual de los productos en catas sensoriales realizadas entre el 17 y el 19 de junio en las instalaciones del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (IRTA) en Girona y en el Servicio de Análisis e Innovación en Productos de Origen Animal (SiPA) de la Universidad de Extremadura en Cáceres.

Con estos galardones, el Departamento que lidera Luis Planas, a través de la estrategia de Alimentos de España, busca poner en valor la calidad y diversidad del sector jamonero español, fomentar su reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional y reforzar el posicionamiento de España como referente de calidad agroalimentaria.

También se han dado a conocer hoy los premios 'Alimentos de España' a los mejores quesos 2026, un galardón que reconoce la excelencia y calidad de estos productos españoles.

Así, el premio al queso madurado de vaca ha recaído en Alcaidús, de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Mahón-Menorca, de la sociedad Alcaidús, de Alaior (Islas Baleares), mientras que el madurado de oveja es para Cremositos del Zújar, de Arteserena, de Campanario (Badajoz), que además ha obtenido la mayor puntuación global entre los galardonados en las cinco modalidades, por lo que recibe también el premio especial Alimentos de España al mejor queso 2026.

El galardón al queso madurado de cabra ha recaído en Tío Resti, de la DOP Queso de Murcia al Vino, de Especialidades Lácteas, de Caravaca de la Cruz (Murcia), mientras que el de madurado de mezcla es para Pajarete con manteca y romero, de Lopicomo, de Villamartín (Cádiz) y el madurado con mohos o queso azul es para Savel, de Airas Moniz, de Chantada (Lugo).

En esta edición han participado 133 muestras procedentes de toda España, distribuidas en cinco modalidades: queso madurado de vaca (26 muestras), queso madurado de oveja (49), queso madurado de cabra (23) queso madurado de mezcla (18) y queso madurado con mohos o queso azul (17).

Los premios Alimentos de España, creados en 1987, forman parte de la campaña 'El país más rico del mundo' y reconocen cada año a empresas y productos que destacan por su calidad, innovación y contribución a la gastronomía española, así como una forma de reforzar la imagen de España como potencia alimentaria de excelencia.