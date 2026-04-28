Gastronomika 2026 rendirá tributo a los 50 años de la Nueva Cocina Vasca

San Sebastián Gastronomika Euskadi Basque Country 2026 rendirá tributo a los 50 años de la Nueva Cocina Vasca - SAN SEBASTIÁN GASTRONOMIKA EUSKADI BASQUE COUNTRY

SAN SEBASTIÁN, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

San Sebastián Gastronomika Euskadi Basque Country regresará al Palacio Kursaal del 5 al 7 de octubre y en su 28 edición rendirá tributo a los 50 años de la Nueva Cocina Vasca. Bajo el lema 'La chispa que prendió el fuego', mirará a uno de los movimientos que "no solo cambió la cocina vasca, sino que ayudó a reescribir la historia de la cocina española contemporánea".

Según han informado desde la organización, ya han confirmado su asistencia figuras internacionales como Pierre Gagnaire y Michel Troisgros, entre otros cocineros de referencia mundial, así como chefs que "han reconocido abiertamente la influencia de la Nueva Cocina Vasca en sus trayectorias", como Gastón Acurio, impulsor de la proyección internacional de la cocina peruana.

Junto a ellos estarán, los fundadores y quienes se incorporaron muy pronto a aquel movimiento: Juan Mari Arzak, Pedro Subijana, Tatús Fombellida, Ramón Roteta, Karlos Arguiñano, Martín Berasategui e Hilario Arbelaitz.

Asimismo, San Sebastián Gastronomika Euskadi Basque Country abordará "la herencia y la influencia" de la Nueva Cocina Vasca en generaciones posteriores. Habrá además un espacio destacado para "recordar el papel fundamental de Luis Irizar, el Maestro, figura imprescindible para comprender el origen, el fondo y la dimensión humana de todo aquello".

La cita servirá igualmente para reunir a algunos de los asistentes a aquella primera Mesa Redonda de Gastronomía celebrada en Madrid en 1976, "germen de esta transformación histórica". En ese encuentro participaron, entre otros, José Luis López Canís, Pedro Subijana, Rafael Ansón o Imelda Moreno.

MARTIN BERASATEGUI

La edición de este año contará además con reconocimientos de "enorme simbolismo". El "gran homenaje" será para Martín Berasategui, que cumple medio siglo como cocinero. "Un tributo hecho desde el respeto, la admiración y el cariño a una figura que forma parte de la historia viva de la gastronomía", han subrayado.

En esa línea, han apuntado que representa "el nexo de unión entre aquellos iniciadores y todo lo que ha venido después". Su casa de Lasarte-Oria mantiene las tres estrellas Michelin y su carrera sigue siendo "una de las más sólidas y reconocibles" de la cocina vasca con restaurantes abiertos en diferentes partes del mundo.

"Un cocinero que ha sabido convertir la ambición en método sin dejar de sonar a casa porque ha mantenido siempre las raíces en Donostia conjugando la alta cocina, con sus 12 estrellas Michelin, con su dimensión popular", han resaltado desde la organización del congreso.

El Gueridón de Oro recaerá en Luis Gutiérrez, responsable de The Wine Advocate en España, por su "decisiva contribución a cambiar la historia reciente del vino español". Por su parte, el Premio Pau Albornà i Torras será para la periodista ruso-estadounidense Anya von Bremzen, una de las grandes divulgadoras internacionales de la cocina española.

La tradición y el mar seguirán siendo otros dos de los grandes territorios de Gastronomika. Esta edición diseñará un programa de ponencias y actividades para propiciar un encuentro mundial del bacalao, uno de los pescados más importantes en la historia culinaria, económica y social de Euskadi.

El congreso permitirá descubrir mejor las cerca de sesenta especies de bacalao existentes y conocer platos tradicionales de países donde este pescado ocupa también un lugar central, como Noruega, Islandia, Portugal, Italia, Brasil, Cabo Verde o Nigeria. Se hablará asimismo del trabajo de las mujeres en la industria bacaladera en tierra, del auge de su consumo y de la situación actual del sector.

Además, el San Juan llegará por primera vez al puerto de San Sebastián convertido en uno de aquellos bacaladeros que regresaban de Terranova. "Una imagen cargada de memoria y emoción, que conectará pasado y presente en la bahía de La Concha, donde antiguamente se clasificaba el bacalao", han afirmado.

Gastronomika prestará también especial atención al mundo dulce y a la situación de la pastelería, coincidiendo, entre otras fechas señaladas, con el 140 aniversario de Casa Otaegui.

El escenario alternativo dedicado a las tabernas evolucionará a partir de esta edición hacia un formato más experiencial y pasará a llamarse Tabernas y Parrillas. Su programación crecerá con degustaciones y propuestas formativas. Entre ellas, destacará la presencia de los primos Arregi, Elkano y Kaia-Kaipe, que estarán por primera vez juntos y desvelarán los secretos de su célebre rodaballo con parrilla en directo.

Además, el domingo se celebrará un homenaje al chipirón, con al menos ocho platos distintos elaborados por otros tantos restaurantes renovadores. Asimismo, San Sebastian Gastronomika - Euskadi Basque Country seguirá contando con un espacio dedicado a la feria profesional.