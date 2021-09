Calidad Pascual.- Igea confía en cumplir plazos para presentar el PGC y destaca el "buen clima" de las conversaciones con Por Ávila

VALLADOLID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha confiado en poder cumplir los plazos establecidos en el Estatuto de Autonomía para presentar el Presupuesto General de la Comunidad, al tiempo que ha destacado el "buen clima" de las conversaciones con el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, para garantizar la mayoría necesaria por PP y Cs en las Cortes.

Igea se ha referido a este asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha asegurado que el objetivo de la Junta es cumplir los plazos que establecen como fecha límite el 15 de octubre para registrar las cuentas regionales en las Cortes. "No le digo que a rajatabla pero nuestro objetivo es cumplir", ha avanzado el vicepresidente, quien ha asegurado que el consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, ya ha iniciado los contactos con los grupos parlamentarios sobre este asunto.

En cuanto a las conversaciones con Por Ávila para contar con el apoyo necesario que requieren PP y Cs para tener la mayoría en la Cámara tras el abandono de la procuradora de la formación naranja para pasar a ser no adscrita, María Montero, Igea ha asegurado que existe un "buen clima".

No obstante, ha señalado que no se trata de lo que precisen los partidos que sustentan el Gobierno para aprobar iniciativas parlamentarias, sino que lo importante es lo que necesitan los ciudadanos de la Comunidad. "Lo que no quiere el 80 por ciento de la ciudadanía son elecciones", ha defendido.