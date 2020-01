Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este viernes 24 de enero a las 19 horas

Publicado 24/01/2020 19:00:29 CET

· La Guardia Civil descarta que una colisión hundiera el pesquero de Algeciras desaparecido en aguas de Marruecos

El teniente coronel de la Guardia Civil de Cádiz y coordinador de la operación de búsqueda del pesquero desaparecido en aguas marroquíes, Luis Martín Velasco, ha informado de que "se descarta el choque" con otro de los barcos que navegan la zona y que el temporal podría ser la causa de un posible hundimiento. (Leer más https://bit.ly/3aGRQpZ)

· Órdago de Vox: Amenaza con no apoyar iniciativas de la Junta si no hay "pasos" para implantar el pin parental "en semanas"

Órdago de Vox para exigir el denominado 'pin parental' en Andalucía. Después de que el vicepresidente de la Junta y líder regional de Ciudadanos, Juan Marín, haya reiterado en los últimos días que esta medida no se va a aplicar en la comunidad, el portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, amenaza con no apoyar las iniciativas que plantee el Gobierno andaluz a partir de ahora si no se acelera su puesta en marcha. (Leer más https://bit.ly/2RF4m0c)

· Prisión provisional para el acusado de matar a su mujer en Caniles (Granada)

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Baza (Granada), competente en Violencia sobre la Mujer, ha acordado este viernes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el anciano detenido por matar a su mujer en el municipio de Caniles, en el norte de la provincia granadina. (Leer más https://bit.ly/2NY1t9M)

· Todo listo en Málaga para la gala de los Premios Goya con la incógnita de la presencia de Marisol

Todo listo en Málaga para la gala de los Premios Goya. Un año después de que esta cita saliese por primera vez de Madrid para recalar en Sevilla, el Palacio de Deportes José María Martín Carpena desplegará la alfombra roja para celebrar la fiesta del cine español. Más allá de los premios, la principal incógnita es si hará acto de presencia la mítica Marisol, que será galardonada con el Goya de Honor en reconocimiento a toda su trayectoria y marcará toda la gala, como reconoce el presidente de la Academia, Mariano Barroso. (Leer más https://bit.ly/3aHICJN)

· La Junta pide a la UE que el plan contra el Brexit incluya medidas ante la especial incidencia que tendrá en Andalucía

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, se ha reunido en Bruselas con la adjunta al negociador jefe de la Task Force de la Comisión Europea para las negociaciones para la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), Clara Martínez Alberola, para trasladarle su preocupación por el especial impacto que el Brexit tendrá en Andalucía, ya que es "la región de España a las que más afecta" esta circunstancia. (Leer más https://bit.ly/2TUcYTu)

· Antonio del Castillo advierte a los absueltos que tienen más datos sobre la muerte de Marta once años después

Antonio del Castillo, padre de Marta Del Castillo, la joven asesinada en la noche del 24 al 25 de enero de 2009 en un piso de la calle León XIII de Sevilla y cuyo cuerpo sigue sin aparecer, lamenta en una carta hecha pública once años después que responsables de su muerte "estén absueltos" y les advierte de que "no se descuiden, que en estos años no hemos estado parados y tenemos nuevos datos: sabemos con claridad cómo murió Marta, por qué, a qué hora y por quién". (Leer más https://bit.ly/36memB3)