Fundación Desarrollo Sostenible pide que la ley de Tributos cedidos incluya ayudas para familias en pobreza energética

CARTAGENA (MURCIA), 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Fundación de Desarrollo Sostenible, Emilio Ballester, ha pedido esta mañana ante la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto de la Asamblea Regional que la ley de Tributos Cedidos de la Comunidad incluya ayudas y subvenciones para aquellas familias que se encuentran en situación de pobreza energética.

"Proponemos que se hagan convocatorias de ayudas, subvenciones que vayan directamente a este sector de población que se encuentran en situación de pobreza energética", ha solicitado Ballester durante su comparecencia.

Así, ha planteado a los parlamentarios que las desgravaciones fiscales que tramite la Asamblea incluyan el autoconsumo compartido y también que se recojan subvenciones para que la energía solar fotovoltaica llegue a las familias que están en peor situación económica.

Del mismo modo ha pedido que se realice una moratoria para que se promueva la autorización de nuevos parques solares en beneficio de la promoción del autoconsumo en las viviendas.

A su juicio, está "desfasada" la proposición de Ley en materia de tributos cedidos. "Antes no había autoconsumo compartido y la proposición de ley no lo contempla. Digamos que la ley prevé que cuando hay 10, 15, 20 o 50 familias que participan en una misma instalación de autoconsumo compartido tiene que haber un coeficiente de participación. Entiendo que incluir ese coeficiente es procedente", ha dicho.

El presidente de la Fundación Desarrollo Sostenible también ha señalado que el consumo aislado de la red tampoco está incluido, ni tampoco las comunidades energéticas. "Yo no sé si son conscientes que el futuro pasa por las comunidades energéticas", ha planteado a los parlamentarios. En ese sentido, ha recordado que según las definen la Unión Europea, este tipo de comunidades son entidades sin ánimo de lucro que pueden agrupar instituciones públicas, empresas y particulares y que su objetivo es producir y consumir energías renovables. "Estamos ante un nuevo modelo que en esta Región aún no existe. Nuestra propuesta es incluir todo esto", ha adelantado.

Por otro lado, ha señalado que el autoconsumo no se promueve solo porque se quiera hacer una incentivación fiscal, "se promueve eliminando algunas de las barreras como las enumeradas anteriormente, como la generalización de las grandes plantas solares que están acaparando la capacidad de nuestras redes eléctricas. Cada vez que ponemos una instalación de autoconsumo estamos sometidos a una limitación que si no cabe en la red eléctrica no podemos ponerla".

Ha indicado que las plantas solares deben ser planificadas cuando sean necesarias desde la Administración pública. "Cuando sea una planta de más de 8 o 10 megavatios, deberían ser previamente declaradas de utilidad pública para que haya precisamente un proceso mucho más estricto en el control de esas grandes plantas", ha indicado.

Actualmente, según ha dicho, en la Región hay 3.275 megavatios fotovoltaicos en grandes plantas construidas que ocupan una superficie de 6.500 hectáreas, lo que equivale a la ciudad de Murcia completa. "Si esas grandes plantas se hubieran hecho en tejados y a beneficio de las familias de la Región, tendríamos unos ingresos entre 250 y 500 millones anuales. Hay que poner coto a las grandes plantas solares y desarrollar políticas decididas por el autoconsumo individual, colectivo y en comunidades energéticas", ha añadido.

Por otro lado, ante la Comisión también ha comparecido Fernando López Román, secretario de la sección de derecho fiscal del colegio de abogados de Murcia. Entre las cuestiones abordadas por él destaca la deducción de IRPF de gasto por la adquisición de vehículos eléctricos, ha recordado que "no existen precedentes" en la Región. Se establece que la deducción se podrá aplicar en 3 anualidades. No obstante, considera que habría que especificar que lo que se busca es bonificar vía deducción la primera matriculación de vehículos nuevos, "si no va a quedar demasiado amplio", ha señalado.

Él ha propuesto que se establezca un valor máximo de adquisición que ronde los 30.000 o 40.000 euros. Además, considera que habría que afinar dicho concepto para que las deducciones por vehículos eléctricos tengan una finalidad ambiental.