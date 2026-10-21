Los controles de higiene en pesca extractiva en Catalunya registran un 98% de conformidad

Imagen de un control - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los controles de higiene de la producción primaria en Catalunya registraron durante el periodo 2021-2025 una tasa media de conformidad del 98% en la pesca extractiva y del 92,5% en la acuicultura.

Se hicieron 205 controles en la pesca extractiva y 19 en la acuicultura, además de 301 controles de trazabilidad de los productos pesqueros y acuícolas con una tasa media de conformidad del 44%, informa este miércoles el Departament de Agricultura de la Generalitat en un comunicado.

Estos resultados han permitido "identificar ámbitos de mejora que se reforzarán con los nuevos programas de control para el periodo 2026-2030".