El Govern abre este domingo el plazo para la DUN 2026 con un volumen de ayudas de 320 millones - GENERALITAT

BARCELONA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat abrirá este domingo el periodo para presentar la Declaración Agraria (DUN) 2026, con la previsión de recibir más de 250.000 solicitudes y gestionar un volumen de ayudas de unos 320 millones de euros, informa en un comunicado este viernes.

Del total de fondos previstos, 250 millones de euros corresponden a ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC), mientras que los 70 millones restantes están vinculados a las ayudas del Contrato Global de Explotación (CGE).

El periodo de presentación se extenderá hasta el 31 de diciembre, aunque para aquellos que soliciten ayudas de la PAC el plazo será más breve: del 1 de febrero al 30 de abril de 2026, con posibilidad de realizar modificaciones hasta el 31 de mayo.

Por su parte, el plazo para el 'Programa de reestructuración y reconversión de la viña' finalizará el 15 de abril.

Como principal novedad de esta campaña, el Govern pone en marcha el 'Proyecto de acompañamiento al relevo agrario para jóvenes', un modelo de atención personalizada que asigna un referente técnico a cada joven que se incorpore al sector, para asegurar la viabilidad de los nuevos proyectos.