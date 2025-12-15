El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig. - EUROPA PRESS

BARCELONA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha celebrado que se tumbara la propuesta de la Comisión Europea que reducía en un 65% los días que la flota pesquera podía trabajar y que se mantengan los 143 días para 2026.

Lo ha dicho este lunes en una rueda de prensa para actualizar la situación del brote de peste porcina africana (PPA), en la que ha añadido que esta propuesta inicial era "muy perjudicial y del todo intolerable".

Ha añadido que también se ha eliminado una restricción a la cigala que ha dicho que afectaba básicamente a la costa catalana.

El conseller ha celebrado también el compromiso del comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, para "evitar estas situaciones estrambóticas que no responden a la realidad del Mediterráneo" en el futuro.

Ordeig ha añadido que el Govern trabajará para defender propuestas que defiendan los intereses de los pesqueros catalanes en el reglamento.