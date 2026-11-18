El conseller de Pesca de la Generalitat, Òscar Ordeig, durante la inauguración del Maritime Hub 2026. - GOVERN DE LA GENERALITAT

BARCELONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Pesca de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha pedido que el presupuesto europeo para el periodo 2028-2030 esté "adaptado" a las necesidades del sector pesquero y acuícola catalán y de las comunidades costeras, y ha alertado de los riesgo de la centralización de los nuevos mecanismos de financiación comunitarios.

Lo ha dicho este miércoles durante la inauguración de la sexta edición del Maritime Hub en Barcelona, en la que ha reivindicado que Catalunya continúe decidiendo sobre la aplicación de los recursos en función de su realidad productiva, mediterránea y territorial, informa la consellería en un comunicado.

Ordeig también ha pedido una "dotación específica, estable y suficiente" para asegurar la modernización y descarbonización de la flota, el relevo generacional o la sostenibilidad económica, social y ambiental de la pesca mediterránea.

Se ha referido al tercer plan multianual de la Estrategia Marítima de Catalunya, desarrollado por el departamento y que se aprobará a principios de 2027, y que definirá las prioridades de la acción marítima catalana durante 4 años.

Ha afirmado que esta estrategia "reforzará" el compromiso del Govern con la economía azul competitiva y sostenible, y abordará algunos retos estratégicos como la soberanía alimentaria, la adaptación al cambio climático de las comunidades costeras o el liderazgo mediterráneo de Catalunya.