Sánchez anuncia un paquete de medidas para impulsar el reto "urgente" del relevo generacional en el campo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por el ministro de Agricultura, Luis Planas, durante el acto de presentación de las medidas para facilitar el acceso a la actividad agraria, en el iHub La Vega Innova - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la puesta en marcha de un paquete de medidas para impulsar el reto "urgente" del relevo generacional en la agricultura y ganadería española, con la creación de 'Tierra Joven', una plataforma de información y movilización de tierras agrarias, al tiempo que propondrá que la nueva Política Agraria Común (PAC) destine un 10% de sus recursos al relevo generacional en el sector agrario.

"El Gobierno va a apoyar decididamente a los jóvenes que quieran elegir este camino, dándoles todas las facilidades y las posibilidades para que apliquen su talento y para que emprendan. Llevar a los jóvenes a este sector, nos sale a cuenta como país, porque son el presente y el futuro de nuestro campo", ha asegurado Sánchez, que ha reiterado la necesidad de otorgar la "máxima prioridad" a este reto "urgente" y "necesario" del relevo generacional en el medio rural.

Así, lo ha anunciado durante la clausura del acto de presentación de las medidas para facilitar el acceso de jóvenes a la actividad agraria, que se ha celebrado en el iHub La Vega Innova, en San Fernando de Henares (Madrid), y que ha contado con la presencia del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

Sánchez, que ha mantenido un encuentro con jóvenes agricultores y ganaderos, ha recordado que el 40% de los titulares de explotaciones agrarias en España tiene más de 65 años de edad y sólo el 9% tiene menos de 41 años, un "fenómeno común a muchos otros países del entorno", y ha destacado que la motivación de la Estrategia de Relevo Generacional en la Agricultura, impulsada por la Comisión, se ha marcado como objetivo duplicar la proporción de jóvenes agricultores en la UE para 2040.

"Cuando los jóvenes se incorporan a este sector, hay explotaciones más productivas, más valor añadido, más empleo, más innovación y más sostenibilidad", ha recalcado.

SE MOVILIZARÁN 17.000 FINCAS RÚSTICAS DEL ESTADO

Entre las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno también destaca la movilización de tierras agrarias propiedad del Estado, que ha cifrado en cerca de 17.000 fincas rústicas, para ponerlas a disposición de los jóvenes a través de la plataforma 'Tierra Joven'. "Esta es una medida similar a lo que hemos hecho en la política de vivienda, donde hemos dicho a todos los Ministerios, que miren que suelos tienen para ponerlos a disposición de una causa común, como es la construcción de viviendas", ha precisado.

Sánchez ha adelantado que se abrirá un proceso de diálogo con las comunidades autónomas, con el sector y con todos los actores para acordar un modelo que facilite el acceso a los jóvenes a estas tierras.

"Vamos a predicar con el ejemplo, no nos vamos a abstraer de este reto, porque vamos a liderar esa plataforma con la puesta en común de estas fincas, dando preferencia a jóvenes y mujeres, para que esas tierras puedan convertirse en proyectos que generen empleo y economía", ha subrayado.

PLATAFORMA TIERRA JOVEN

Entre las medidas anunciadas por el Gobierno destaca la puesta en marcha de la plataforma 'Tierra Joven', que llega para atajar el "gran obstáculo" para la incorporación efectiva de los jóvenes al sector agrario como es el acceso a la tierra.

Esta plataforma de Información y Movilización de Tierras Agrarias, que será liderada por el Ministerio de Agricultura, en colaboración con el sector, las comunidades autónomas y otros ministerios implicados, permitirá difundir la oferta y la demanda, y ofrecerá información homogénea, transparente y unificada sobre el mercado de tierras agrarias en España.

Según ha explicado, se pondrá en marcha "de manera inmediata" a lo largo de los primeros meses del año, con la aprobación de un real decreto que regule sus contenidos y se consolidará en la futura Ley de Agricultura Familiar, con la creación de una Oficina de Información y Transmisión de tierras agrarias, similar a las que existen en otros países como Francia, Alemania, Italia, Bélgica o Polonia.

PEDIRÁ QUE SE DESTINE EL 10% DE LA PAC AL RELEVO GENERACIONAL

Además, el Gobierno va a proponer que la nueva Política Agraria Común (PAC) destine un 10% de sus recursos al relevo generacional, muy por encima del 6% propuesto por la Comisión Europea.

"España está defendiendo que el presupuesto comunitario sea del 2% de la renta nacional bruta disponible. Estamos muy solos porque hay muchos gobiernos que, bajo ese falso argumento de la renacionalización de competencias y una falsa recuperación de soberanía, lo que están haciendo es debilitar el presupuesto comunitario. Hay que apostar por un discurso europeísta, los presupuestos comunitarios tienen que ser mayores porque los retos son cada vez mayores y más acuciantes", ha defendido Sánchez.

El presidente del Gobierno ha reiterado que la PAC "es y debe seguir siendo uno de los mejores legados del proyecto europeo y es, por encima de todo, una inversión en seguridad y soberanía". "Aquellos que defienden la renacionalización de políticas comunitarias deben saber que la PAC es la primera política común europea y gobiernos proeruopeístas, como el de España, nunca va a permitir que se debilite la PAC", ha recalcado.

"Insisto en un presupuesto que tiene que ser necesariamente mayor y que debe representar el 2%, porque hay gobiernos que defienden un 5% para otras cosas, pues defendamos un 2% de presupuesto comunitario", ha aseverado durante su intervención.

El presidente del Gobierno también ha recordado el 40 aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea, que ha servido para "progresar, modernizar, construir cohesión social y territorial gracias a fondos que desgraciadamente hoy están puestos en cuestión, por la propuesta que se ha hecho por parte de la Comisión Europea, como son los Fondos de Cohesión o la PAC".

PLANAS REITERA QUE EL RELEVO GENERACIONAL ES EL "GRAN RETO" DEL SECTOR

Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reiterado que el "relevo generacional es sin duda el gran reto del sector agroalimentario de España y también de la Unión Europea".

"Creo que es el reto de los retos, tenemos muchos problemas e incertidumbres ligadas a la situación geopolítica y a los conflictos en estos momentos en el mundo, sin duda también al cambio climático, al precio de los insumos, a muchos factores, pero este es el elemento clave que nos puede dar, no sólo presente, sino el futuro para el sector", ha explicado el titular del ramo.

Planas ha reiterado la importancia de que las explotaciones sean rentables y sostenibles de cara al futuro del sector agrario. "Solo es sostenible para el futuro aquello que es rentable. Queremos que los jóvenes agricultores y ganaderos tengan explotaciones que sean sostenibles porque es absolutamente necesario para la producción agroalimentaria del futuro, pero también que sean rentables y puedan ganar dignamente", ha reiterado.