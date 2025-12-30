Asaja señala a Sánchez y le pide implicación para que la PAC no salga: "Basta con su no para corregirla"

Inauguración de la nueve sede en Valladolid. - ASAJA

VALLADOLID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, ha apuntado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al pedirle implicación para evitar que el nuevo presupuesto de la PAC salga "adelante".

"Basta con que un presidente diga que la PAC no sale adelante para que se corrija", ha señalado durante la inauguración de la sede de la organización en Castilla y León, donde ha estado acompañado por el responsable autonómico de la misma, Donaciano Dujo, y la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral.

Barato, a través de un comunicado remitido a Europa Press, ha sido rotundo al señalar que "la gran crisis del campo español" son los "cultivos herbáceos" al tiempo que ha reclamado que España se alinee con Italia y Francia en la defensa de un acuerdo de Mercosur que "beneficie" a las exportaciones españolas y exija "total correspondencia a todas las importaciones", para cumplir con las normativas que se imponen a los "europeos".

Respecto a las movilizaciones, ha avanzado que será a mediados de enero cuando se anunciará el calendario, tanto a nivel nacional, como provincial y autonómico, además del ámbito europeo, en la línea con las recientes protestas en Bruselas en las que ha participado activamente Asaja.

Por su parte, Donaciano Dujo ha apuntado que el año termina con "problemas muy graves de rentabilidad tanto de secano como de regadío". "Y en el horizonte está la próxima PAC 28-34, para la que la Comisión Europea propone un recorte del 22 por ciento del presupuesto, y además los acuerdos que la UE firma o quiere firmar con terceros países, en especial Mercosur, que si se firma en los términos actuales supondrá un mazazo para nuestras producciones agrícolas y ganaderas. La situación es crítica, y nuestra respuesta será contundente", ha afirmado.

Por último, ha asegurado que Asaja "liderará" la protesta, pero buscará "el acuerdo con todas las organizaciones, porque la fuerza radica en lograr la máxima unidad". "Asaja quiere siempre la unidad del campo", ha añadido.

Durante la visita, la consejera ha valorado la labor desempeñada por Asaja en "defensa y servicio del campo", y, en especial, su compromiso para lograr "acuerdos comunes en favor del modelo de agricultura profesional de Castilla y León". Además, ha agradecido especialmente el compromiso de los que "dan un paso al frente en las organizaciones y dedican desinteresadamente su tiempo y esfuerzo para lograr mejoras para todos los agricultores y ganaderos".

La gerente autonómica de Asaja, Nuria Ruiz, ha mostrado las instalaciones, "muy funcionales y adaptadas a las necesidades tecnológicas actuales", y que cuentan con una sala de juntas y reuniones, que permitirá acoger sectoriales y reuniones formativas.

"Después de 35 años desde la constitución de Asaja de Castilla y León, por fin la organización cuenta con una sede propia, lo que fortalece nuestra independencia, y además permite mejorar el servicio a nuestros socios, los agricultores y ganaderos, porque la oficina regional es el nexo de unión entre las nueve provincias y las administraciones y la estructura nacional y en Bruselas de Asaja", ha subrayado Donaciano Dujo.