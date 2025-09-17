AVA-Asaja pide "un Plan Marshall de apoyo al sector citrícola" tras un nuevo aforo "a la baja"

VALENCIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) ha pedido a las administraciones "un Plan Marshall" con un "presupuesto potente" para "reimpulsar" la citricultura a través de medidas de apoyo dirigidas a optimizar la reestructuración de las explotaciones, facilitar la reconversión varietal, acabar con la 'pinyolà', recuperar campos abandonados y otras iniciativas complementarias como la mejora del seguro agrario, la autorización de más materias activas fitosanitarias, el control de la fauna salvaje o la lucha contra los robos.

Así lo ha reclamado en un comunicado ante la nueva "reducción prevista" de aforo de la producción citrícola --un 8% menos en la Comunitat Valenciana y un 10% menos en España respecto a la campaña anterior-- que está generando las primeras reacciones en las filas del sector citrícola.

El presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, ha advertido que este año "volveremos a tener menos cosecha, sobre todo por las granizadas y la anomalía climática de esta primavera y verano, pero se trata de una preocupante tendencia a la baja que se arrastra desde hace más tiempo a causa de la elevada edad de las plantaciones, el mejorable mapa varietal, el minifundio o el abandono de campos, entre otros factores".

Por eso, ha subrayado la necesidad de destinar un presupuesto "suficiente para afrontar estos desafíos pendientes que, bien abordados, afianzarían nuestro liderazgo a largo plazo en el mercado europeo". Aguado prevé "una rentabilidad digna para aquellos citricultores que tengan una producción aceptable, ya que la oferta de naranjas y mandarinas será de calidad y ajustada a la demanda europea".

La organización agraria ha señalado que, según constata la Lonja de Cítricos de Valencia, las compras se adelantaron varias semanas y los precios en origen se mantienen similares o incluso con alzas interanuales de hasta el 25% como ocurre con la variedad Clemenules, que sufre "especial escasez" a causa del pedrisco en el sur de Castellón y la mitad norte de Valencia.

Sin embargo, "los altos costes de producción, sobre todo en riego y control de plagas, y las mermas de cosecha provocarán que muchos agricultores pierdan dinero", ha alertado.

La Conselleria de Agricultura informa de un aforo de 2.509.950 toneladas para la campaña citrícola 2025/26, lo que representa un descenso de 217.126 toneladas de cítricos respecto a la campaña precedente (-8,0%) y un 13% inferior a hace dos temporadas, un 17,9% inferior al promedio de las últimas cinco y un 23,2% inferior al promedio de las últimas diez.

Respecto al ámbito nacional, el Ministerio de Agricultura emite un aforo inicial de producción citrícola de 5,44 millones de toneladas, 655.000 toneladas inferior a la de la campaña pasada (-10,7%) y un 14,2% menor que la media de las últimas cinco campañas. Con ello, se configura la cosecha "más baja de los últimos 16 años". En naranjas habrán 2,72 millones de toneladas, un 11,6% menos que la pasada campaña mientras que en mandarinas hay previstas 1,73 millones de toneladas, un 8,2% inferior a la pasada campaña.