Canarias pide un tratamiento específico para el sector primario de las RUP

El consejero canario de Agricultura, Narvay Quintero, asiste a los Consejos Consultivos de Políticas Pesquera y Agrícola - CONSEJERÍA CANARIA DE AGRICULTURA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, ha solicitado este miércoles en los Consejos Consultivos de Política Pesquera y Política Agrícola para Asuntos Comunitarios, celebrados en la sede del Ministerio en Madrid, que el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034 "garantice un tratamiento específico" para el sector primario de las regiones ultraperiféricas (RUP).

En las reuniones, presididas por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, el consejero canario ha defendido ante el resto de comunidades autónomas que la nueva arquitectura presupuestaria europea "reconozca y compense de forma efectiva" las condiciones derivadas de la lejanía, la insularidad, la fragmentación territorial y la reducida dimensión de las explotaciones y de los mercados, factores que "repercuten directamente" en los costes de producción derivados de un mayor gasto en transporte, energía, otros insumos y comercialización.

En este contexto, Quintero valoró la nueva visión estratégica para las regiones ultraperiféricas presentada la semana pasada por la Comisión Europea, pero demanda que sus planteamientos tengan un reflejo real en el futuro presupuesto, en la regulación europea y en el mantenimiento de instrumentos específicos que permitan compensar las condiciones en las que producen agricultores, ganaderos y pescadores canarios, según ha informado la Consejería regional de Agricultura en nota de prensa.

Al respecto, matiza que el documento recoge la "importancia estratégica" de las RUP, al tiempo que resalta el "compromiso firme y duradero" de la comisión para que estas regiones puedan desarrollar su potencial con un apoyo más sólido.

Además se acompaña de un paquete normativo que propone adaptaciones específicas de la legislación europea para "reflejar mejor" las realidades y limitaciones particulares de estos territorios, con medidas dirigidas, entre otros aspectos, a reforzar la seguridad alimentaria y la autosuficiencia a través de la agricultura y la pesca.

Por otro lado, la Comisión Europea propone reforzar la capacidad administrativa y técnica de las RUP para que puedan maximizar el impacto de las políticas, los fondos y los programas de la UE, así como prevé una herramienta de asesoramiento renovada que siga prestando servicios y apoyo adaptados a las partes interesadas de estos territorios para el futuro Marco Financiero Plurianual.

Quintero indicó que, por este motivo, la posición de Canarias ante la nueva estructura presupuestaria se sustenta en la aplicación efectiva del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE, el mantenimiento de instrumentos europeos diferenciados, una financiación "suficiente y estable", y la participación directa de las RUP en las decisiones que afectan a sus sectores productivos.

MANTENER EL POSEI

En materia agraria, las reivindicaciones canarias se centran en mantener el Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI) como un instrumento específico, autónomo y diferenciado para las RUP, con una ficha financiera europea "propia, estable y actualizada".

El ministro Planas ha respaldado esta posición durante su intervención al indicar que el Reglamento del POSEI "es muy importante" para Canarias y debe financiarse fuera de las cantidades que tienen asignadas los Estados miembros. Esta postura también tiene el apoyo de los gobiernos portugués y francés, dijo.

De esta forma, el POSEI debe permanecer al margen de los futuros Planes Nacionales y Regionales de Asociación, así como conservar su actual sistema de programación, gestión y aprobación por parte de la Comisión Europea.

Señalan que su integración en un fondo común podría supeditar los recursos destinados a Canarias a las prioridades financieras establecidas por cada Estado miembro y "debilitar las garantías" que ofrece actualmente el programa, así como "ralentizar" la aplicación de posibles cambios ante situaciones sobrevenidas que requieren la introducción de adaptaciones.

Quintero también se refirió a la necesidad de garantizar la participación real y estructurada de Canarias en las cuestiones que afecten a dicho programa de ayudas, resaltando la "importancia" de mantener intervenciones como las agroambientales del Plan Estratégico de la PAC (PEPAC), cuya dotación el Ejecutivo incrementó de 3 a 8 millones de euros para respaldar una actividad que contribuye a conservar el suelo, la biodiversidad y el paisaje agrario.

Por otra parte, ha defendido la simplificación de la tramitación de esta y del resto de líneas de apoyo de este programa de ayudas y una compensación adecuada por los compromisos adicionales asumidos por agricultores y ganaderos.

PAQUETE INTEGRAL PARA JÓVENES

El consejero canario también ha defendido el mantenimiento del paquete integral para jóvenes con ayudas a la incorporación y apoyo a las inversiones, que contemple formación y asesoramiento, facilite el acceso a la tecnología y apueste por la simplificación de los procedimientos para agilizar los pagos, ya que ha considerado que el relevo generacional constituye una de las prioridades del Gobierno canario.

En este marco, expuso que este paquete "debería adaptarse también a las dificultades" de acceso a la tierra, los mayores costes actuales y las limitaciones para alcanzar economías de escala existentes en Canarias.

En el ámbito pesquero, Canarias aboga por un POSEI específico para la pesca o, al menos, por la reforma del actual Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA), para atender las características de la flota artesanal y del tejido empresarial de las regiones ultraperiféricas.

Así entre las propuestas de las islas, se encuentra la revisión de los criterios utilizados para determinar el equilibrio entre la capacidad de la flota y las posibilidades de pesca. El sistema actual puede dejar fuera de las ayudas a determinados segmentos de las flotas de las RUP por la aplicación de métodos que "no reflejan adecuadamente" las características de sus pesquerías.

Canarias también plantea eliminar la "rigidez" de los límites establecidos para destinar fondos a la compensación de sobrecostes. De esta manera, cada RUP podría distribuir sus recursos entre compensaciones e inversiones de acuerdo con sus necesidades reales.

La actualización del cálculo de los sobrecostes constituye otra de las peticiones formuladas, incorporando la evolución de los gastos de transporte, abastecimiento e insumos, cuyo impacto resulta especialmente elevado en los territorios alejados del continente.

También se propone facilitar el acceso de las pequeñas empresas a estas ayudas y simplificar su gestión mediante mayores anticipos, menos carga burocrática y una reducción de los plazos de abono.

Finalmente sobre la Política Pesquera Común, las aportaciones de Canarias se centran en flexibilizar las condiciones para fomentar la modernización y renovación de la flota artesanal cuando las actuaciones estén dirigidas a mejorar la seguridad laboral o la eficiencia energética sin incrementar el esfuerzo pesquero, permitiendo revisar las restricciones relacionadas con el arqueo, la potencia de los motores y el régimen de entrada y salida de capacidad.