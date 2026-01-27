Cerca de 70 tractores se manifestarán el jueves en Bilbao para pedir que no se aplique el acuerdo con Mercosur

Los representantes de EHNE y ENBA Unzalu Salterain y Karlos Ibarrondo presentan en Bilbao las movilizaciones del próximo jueves contra el acuerdo con Mercosur. - EUROPA PRESS

BILBAO 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 70 tractores se manifestarán este jueves, por las calles de Bilbao bajo el lema '¡UE-Mercosur Stop! La alimentación no es una mercancía', convocados por EHNE Bizkaia y ENBA Bizkaia. Los sindicatos consideran de que la aplicación provisional del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur sería "una aberración democrática" y emplazan a los partidos vascos a que "bajo ningún concepto" se permita.

Los responsables de estos dos sindicatos Unzalu Salterain (EHNE) y Karlos Ibarrondo (ENBA) han presentado este martes la movilización que han convocado en Bilbao dentro de "un ciclo mucho más amplio" de protestas en el conjunto del Estado para pedir que el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur "no se aplique".

EHNE y ENBA esperan reunir este próximo jueves en la capital vizcaína entre 60 y 70 tractores, que irán llegando a partir de las diez de la mañana a la explanada de San Mamés en tres columnas procedentes de Ibarsusi, Elorrieta y Zorrotza. Una hora después, partirán hacia el Teatro Arriaga recorriendo la Gran Vía bilbaína. Junto al teatro, se realizará un acto final.

Los sindicatos vizcaínos acogen "con satisfacción" la decisión del Parlamento Europeo de solicitar un dictamen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) sobre la compatibilidad del Acuerdo de Asociación UE-Mercosur y del Acuerdo Comercial Provisional con los Tratados de la UE, pero lamentan que "la intención de la Comisión Europea es aplicar provisionalmente el acuerdo", lo que sería, en palabras de Unzalu Salterain, "una aberración democrática".

Por ello, ENHE y ENBA defienden que "bajo ningún concepto pueda aplicarse provisionalmente" y la Comisión Europea debe "suspender el acuerdo y abstenerse de tomar cualquier medida encaminada a su aplicación provisional o ratificación hasta que el tribunal haya emitido su dictamen".

Los sindicatos han subrayado que la alimentación no debe "entrar en todos estos acuerdos". "La alimentación no es una mercancía, es un derecho básico", ha reivindicado el responsable de ENHE, que ha advertido de que, "cuando entra en juego en este tipo de acuerdos, siempre es moneda de cambio".

EHNE y ENBA se oponen al acuerdo entre la UE y Mercosur porque, entre otros aspectos, "el refuerzo de los mercados internacionales debilita el mercado interior y obstaculiza el relevo generacional". Según han indicado sus representantes, "en esas claves de competitividad, el que pierde es el pequeño modelo de agricultura y el mediano", el "prioritario" en Europa y que "es imposible pensar que pueda competir" en esas condiciones, por lo que el acuerdo con Mercosur "tendría unos efectos devastadores".

Salterain ha señalado que "el gran reto" del sector tanto en el caso vasco como en el conjunto de Europa es "el relevo generacional" y, según ha denunciado, "todos estos acuerdos van directamente en contra de cualquier política" para fomentarlo. "No es coherente apostar por el relevo generacional y al mismo tiempo abrazar los acuerdos de libre comercio", plantean desde EHNE y ENBA.

Asimismo, los sindicatos advierten de que "la desregulación de los mercados provoca contextos cada vez más sostenidos de volatilidad de precios", lo que inciden en "la precariedad agraria".

También plantean que "los parámetros de comercio tienen que cambiar" para "partir desde el respeto de la soberanía alimentaria de todos los pueblos" y basarse en "un comercio justo".

En este marco, los sindicatos han reclamado a los partidos políticos vascos y con representación en el Parlamento Europeo que "bajo ningún concepto permitan que se pueda aplicar provisionalmente el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur".

DECISIONES MUY LEJOS

Según han anunciado, su intención es plantear un ciclo de reuniones con todos los partidos para trasladarles su posición tras la movilización del jueves, que, a su entender, tiene "una importancia vital".

"A pesar de tener mucho trabajo en casa, aunque no sea de nuestro gusto, nos sentimos obligados a acudir otra vez a Bilbao con nuestros tractores para llamar la atención, sobre todo de los partidos políticos que toman decisiones muy lejos de aquí, pero que nos afectan directamente", ha señalado Karlos Ibarrondo.

El representante de ENBA ha advertido del problema de "competencia desleal" que se suscita con este acuerdo porque supone, ha dicho, "traer a nuestro mercado" productos en los que se han utilizado sustancias que "aquí no están autorizadas".

Asimismo, ha señalado que en la Política Agraria Comunitaria para los próximos años "también va a haber una bajada" del presupuesto europeo. "Por una parte traemos productos que no cumplen estos mínimos y además no se compensa esto con la PAC", ha lamentado.

En este sentido, los sindicatos vizcaínos han demandado que la PAC debe tener "un presupuesto sólido y diferenciado, distribuido equitativamente, integrando la regulación de mercado y dirigiéndose hacia una transición agroecológica".

Según reivindican, es preciso "reforzar el merado interno con mecanismos de control de la producción y apostar decididamente por una transición productiva en el marco del Pacto Verde y la estrategia de la granja a la mesa" y paralelamente "articular planes y mecanismos ambiciosos para promover el relevo generacional y la incorporación de nuevas personas a la actividad agraria, junto con la promociñón de la alimentación local mediante compra pública".