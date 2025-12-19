Gobierno catalán dice que en el informe de la CE "no hay indicios" de que la PPA provenga del Irta-CReSA

Ordeig: El informe de la CE dice que "no hay indicios" de que la PPA provenga del Irta-CReSA - EUROPA PRESS

Muestra su "preocupación" por la situación de la DNC en Francia

CERDANYOLA (BARCELONA), 19 (EUROPA PRESS)

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha asegurado que el informe de la Comisión Europea sostiene que "no hay ninguna evidencia ni indicio de que pueda conducir a pensar que el virus haya salido del laboratorio Irta-CReSA".

Lo ha dicho en una comparecencia tras visitar estas instalaciones para actualizar sobre la crisis de la PPA en el territorio, todavía con 26 casos positivos --y un caso sospechoso del que se sabrán los resultados esta semana-- en jabalíes encontrados en el primer radio de seis kilómetros en el área de Collserola (Barcelona).

"Lo que nos dicen es que se debe hacer la secuenciación. Todos los mecanismos, todos los especialistas, todos los recursos de Europa, España y Cataluña están movilizados para tener información al respecto", ha apuntado.

Este jueves, los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil realizaron un registro en el Irta-CReSA en relación con la investigación por el origen de la PPA.

"Este [laboratorio] es, si no el mejor, de los dos mejores centros de referencia del Estado, de los mejores de Europa y, por tanto, lo que nos dijo también el informe es que las instalaciones, los protocolos y los profesionales están haciendo un buen trabajo y están cumpliendo la normativa", ha remarcado el conseller.

PREOCUPACIÓN POR LA DNC

Por otro lado, Ordeig también ha mostrado su "preocupación" por la situación de la dermatosis nodular contagiosa (DNC) en Francia y ha afirmado que el Govern estará atento con la importación de vacuno de ese país.

"Estamos preocupados por la DNC y los brotes que se están decretando en Francia. Debemos reforzar los controles de las entradas de animales de Francia para evitar que nos entre animales contagiados en Catalunya", ha argumentado.

Sobre los focos detectados en Cataluña, ha dado por seguro que la Generalitat trabajó "de manera contundente, dolorosa y rápida conteniendo el foco", y ha explicado que antes de acabar el año se pagarán las indemnizaciones a granjas afectadas y que durante el primer trimestre de 2026 habrá un complemento de ayudas.