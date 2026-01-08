Una nueva tractorada muestra en Vitoria el rechazo del sector primario al acuerdo entre la UE y Mercosur

Archivo - Protesta contra la política europea - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una nueva tractorada recorre las calles de Vitoria-Gasteiz para mostrar el rechazo del sector primario al acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, y demandar que el Gobierno español vote en contra de este pacto que supone una "amenaza directa a la soberanía alimentaria" y es "totalmente nefasto para el sector primario alavés, español y europeo".

Medio centenar de tractores han partido este jueves desde el pabellón Fernando Buesa Arena, convocados por la asociación independiente de agricultores y ganaderos por y para el campo de Treviño y Álava (Ataca), que se suma así a las protestas a nivel nacional convocadas por la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi).

Una movilización que se repetirá este viernes, similar a la que el colectivo llevó a cabo el pasado 26 de diciembre para que España no apoye la ratificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, porque es un tratado que el sector considera una "amenaza directa para la supervivencia del campo y para la soberanía alimentaria europea".

Este acuerdo, a juicio de los agricultores y ganaderos, abriría el mercado europeo a la competencia de un bloque agrícola cuatro veces mayor que la Unión Europea, "con salarios, impuestos y exigencias ambientales, laborales y sanitarias muy inferiores, sin cumplir unos estándares de producción".

En este sentido, el presidente de Ataca, Raúl Beitia, ha alertado que las importaciones de vacuno subirían entre un 30% y un 60%, con "carne que entraría con hormonas de crecimiento, de engorde y con antibióticos allí permitidos", así como carne de ave.

"Nosotros tenemos unas exigencias y unas normativas. En este acuerdo no entran las mismas condiciones, las mismas garantías sanitarias ni fitosanitarias con las que se produce en España y en Europa", ha añadido.

Tras reseñar que la convocatorias se realizan en coordinación con otros países europeos como Francia, Italia, Polonia, Austria y Alemania, Beitia ha demandado que los políticos piensen en el sector primario "que está dando de comer a toda Europa" y "da muchísimo trabajo y muchísima vida en los pueblos y en las zonas rurales".

Ataca ha retomado las tractoradas en la capital alavesa, porque la UE prevé firmar su acuerdo de libre comercio con los países del Mercosur el próximo lunes, 12 de enero.

La nueva Política Agraria Común (PAC), cuya propuesta está en borrador, el incremento de las cargas burocráticas y las recientes crisis sanitarias vividas, son otras de las reivindicaciones del sector alavés. Unas demandas a las que suman el rechazo a los macroproyectos de renovables, el fin de la protección integral del lobo por sus ataques al ganado y la reducción de impuestos a los hidrocarburos.

Respecto a la dermatosis nodular contagiosa (DNC) de los bóvidos, Ataca ha demandado que "se cambien esos protocolos", para "vacunar a toda la cabaña de ganado" y no solo a la de las provincias limítrofes donde se han detectado casos. Al respecto ha expuesto que, "a raíz de lo que está pasando en Francia", las instituciones, tanto de Europa como el Gobierno Vasco "se están poniendo manos a la obra para intentar vacunar en el País Vasco".

UAGA "PENOSA"

El presidente de la asociación independiente de agricultores y ganaderos por y para el campo de Treviño y Álava ha tenido palabras de censura ante la postura del sindicato mayoritario del sector primario en Álava, la Uaga, por no haberse sumado a las protestas.

Beitia ha calificado su posición de "penosa" por no manifestarse contra las políticas europeas y el posible acuerdo con Mercosur. "Nos da bastante tristeza que no estén aquí, llevan sus propias líneas, pero no las entendemos para nada. Les hemos invitado para preparar conjuntamente la jornada de hoy, la de mañana y la pasada del 26. Es un poco penoso, la verdad", ha valorado.