Planas ve Mercosur como una "gran oportunidad" y no como una "amenaza" para el sector agroalimentario

Archivo - El ministro de Agricultura, Luis Planas - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ve Mercosur como una "gran oportunidad" y no como una "amenaza", por lo que confía en que el acuerdo comercial pueda desbloquearse esta semana.

"Es un grave error ver Mercosur como una amenaza, porque es una gran oportunidad, pero también para el sector agroalimentario", ha avanzado Planas durante un encuentro con los medios de comunicación.

De esta forma, el titular de Agricultura confía en que se alcance a lo largo de esta semana un acuerdo. "Mañana hay reunión importante de los Estados miembros y creo que estamos en condiciones de alcanzar una mayoría cualificada para ratificar Mercosur", ha señalado.

El titular de Agricultura, que ayer estuvo en una reunión de ministros del ramo en Bruselas, ha insistido en que este acuerdo "es fundamental" para la Unión Europea, tanto desde el punto de vista comercial como el político.

"Espero y deseo que se confirme esa mayoría cualificada del viernes que permita el llegar a ese acuerdo porque su entrada en vigor es un elemento muy importante", ha recalcado Planas.

De esta forma, el calendario pasa ahora por los embajadores permanentes de los Estados miembros ante la UE, que tienen previsto votar sobre el acuerdo este viernes, con la posibilidad de que la firma pueda producirse en los días inmediatamente posteriores.

MOVILIZACIONES DEL CAMPO EN ESPAÑA CONTRA MERCOSUR

Y todo en un contexto de movilizaciones del sector agrario, que está paralizando este jueves carreteras en Cataluña. Así, desde primera hora agricultores catalanes han cortado parte de la AP-7 hasta Figueres (Girona) en apoyo a las concentraciones de sus compañeros franceses, que han instado a cortar la frontera entre Francia y España a través de la A9 desde la madrugada de este jueves.

Las movilizaciones agrarias responden a la negativa del parte del sector al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, además de la "mala" gestión de la fauna salvaje --que creen que pone en riesgo las explotaciones y la ganadería-- y a los recortes en la Política Agraria Común (PAC), ha reivindicado Revolta Pagesa --entidad que ha organizado los cortes en Cataluña-- desde sus redes sociales.

En Francia, los cortes se producen en la A9 a la altura de Perpignan (Francia), vía de conexión entre España y Francia a través de la AP-7, y se ha generado una línea policial de la Gendarmería gala que evita que los camiones crucen la vía.

Mientras que también se han producido tractoras en otras partes del territorio nacional como en Vitoria, donde una nueva tractorada ha recorrido las calles de Vitoria-Gasteiz para mostrar el rechazo del sector primario al acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, y demandar que el Gobierno español vote en contra de este pacto que supone una "amenaza directa a la soberanía alimentaria" y es "totalmente nefasto para el sector primario alavés, español y europeo".