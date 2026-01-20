Aldeas Infantiles SOS e Inserta Empleo se unen para fomentar la inclusión laboral de jóvenes con discapacidad

La vicepresidenta ejecutiva de Inserta Empleo, Virginia Carcedo, y el presidente de Aldeas Infantiles SOS de España, Pedro Puig. - ALDEAS INFANTILES SOS

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Aldeas Infantiles SOS de España, Pedro Puig, y la secretaria general de Fundación ONCE y vicepresidenta ejecutiva de Inserta Empleo, Virginia Carcedo, han firmado un convenio para fomentar la inclusión laboral de los jóvenes con discapacidad que han crecido sin una red de apoyo familiar y que afrontan su transición a la vida adulta con mayores dificultades.

El acuerdo prevé poner a disposición de las personas pertenecientes a Aldeas Infantiles SOS de España los servicios de intermediación laboral de Inserta Empleo, entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo de las personas con discapacidad, así como la promoción de estudios sectoriales para identificar posibilidades de empleo para personas con discapacidad.

Asimismo, contempla el fomento de las acciones de formación para el empleo para personas con discapacidad adecuadas a las necesidades identificadas por las personas pertenecientes a Aldeas Infantiles SOS de España.

"La colaboración entre entidades sociales es clave para generar oportunidades de empleo de calidad y para avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva, en la que nadie quede atrás por razón de discapacidad", ha señalado Carcedo.

En este sentido, ha añadido que este convenio con Aldeas Infantiles SOS de España "refuerza" su "compromiso con la inclusión laboral de los jóvenes, chicos y chicas con discapacidad, poniendo a su disposición herramientas de formación, orientación e intermediación laboral adaptadas a sus necesidades reales".

Por su parte, Puig ha subrayado que "contar con un empleo es decisivo para que las personas con discapacidad puedan construir un proyecto de vida propio, especialmente en el caso de jóvenes que han crecido sin una red de apoyo familiar y que afrontan su transición a la vida adulta con mayores dificultades".

Asimismo, ha señalado que "alianzas como esta permiten ofrecer un acompañamiento integral que va más allá del acceso al mercado laboral, facilitando formación, orientación y estabilidad a quienes más lo necesitan, y avanzando hacia una sociedad que garantice oportunidades reales para todas las personas, con independencia de su discapacidad".

Gracias a esta colaboración, también se desarrollarán acciones de sensibilización y comunicación para promover el empleo de las personas con discapacidad en Aldeas Infantiles SOS de España y ambas entidades colaborarán en el desarrollo de prácticas académicas externas de estudiantes con discapacidad con el fin de facilitarles experiencia profesional.