Amigos de Monkole impulsa el movimiento 'Por Arte de Madre' en apoyo a la maternidad en RDCongo

Amigos de Monkole apoya la maternidad en Congo con la creación del movimiento ‘Por Arte de Madre’ - AMIGOS DE MONKOLE

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Amigos de Monkole ha puesto en marcha la campaña 'Por Arte de Madre' para impulsar su proyecto 'Forfait Mamá', cuyo objetivo es dar acceso a una maternidad segura en República Democrática del Congo a través del hospital materno infantil Monkole, en la capital del país, Kinshasa.

Como indican sus impulsores, 'Por Arte de Madre' reunirá a artistas que crean obras inspiradas en la maternidad en Kinshasa para financiar partos seguros en el hospital de Monkole. El 100% de lo recaudado se destina al citado proyecto.

La entidad enfatiza que cada 500 euros recaudados permiten que una mujer en la RDCongo tenga acceso a una atención médica completa, desde controles prenatales, parto asistido y cuidados neonatales, un proyecto que califican de vital importancia ya que el país presenta una de las tasas más elevadas del mundo de mortalidad materno-infantil.

Para colaborar con 'Por Arte de Madre', hay que acceder a la web 'porartedemadre.org', donde aparecen las obras creadas por las diferentes artistas participantes en esta edición: Coco Dávez, Matoya Martínez-Echevarría, Carmen García Huerta, Tania Cliffer, Loreto Innenarity y María Zavala.

Por cada tramo de 50 euros donados a la obra elegida, se obtiene una participación para el sorteo de esa obra específica. Es decir, si se dona entre un euro y 50 euros, hay una participación, que se eleva a dos si la donación es entre 51 euros y 100 euros y así sucesivamente hasta los 500 euros. A mayor donación, más posibilidades de que la obra sea del donante. Tanto si finalmente no se llega al objetivo de recaudación, como si se sobrepasa, cada obra se sorteará entre los donantes el próximo 3 de mayo, con motivo del Día de la Madre.

El director de Comunicación y Contenidos de la Fundación Amigos de Monkole, Gabriel González-Andrío, denuncia que "la tasa de mortalidad materna en RDCongo es de 427 fallecimientos por cada 100.000 nacidos vivos". "Complicaciones como hemorragias post parto e infecciones representan el 75% de estas muertes", ha señalado.

Para la técnica de Educación de la fundación, Almudena Yebra, "esto no es exactamente una campaña". "Se trata más bien de la creación de un nuevo territorio donde la maternidad extrema se convierte en movimiento artístico, en conversación cultural, en acción colectiva", ha subrayado.

La Fundación Amigos de Monkole, con sede en Madrid, nació en 2017 y cuenta con el sello 'Dona con Confianza' de la Fundación Lealtad. Desde sus inicios, ha ayudado ya a más de 150.000 personas en RDCongo, Costa de Marfil y Camerún, principalmente niños y mujeres en situación de vulnerabilidad. En la actualidad, Amigos de Monkole cuenta con 15 proyectos en el continente africano, muchos de ellos a través del hospital materno infantil Monkole, en Kinshasa, o el centro médico Walé en Costa de Marfil.