Bajan un 35% las llegadas irregulares de migrantes a España, hasta 10.224 personas, pero suben un 210% a Ceuta y Melilla

Archivo - Varios migrantes son rescatados y trasladados por Salvamento Marítimo al puerto de Arguineguín, a 15 de enero de 2026, en Gran Canaria, Canarias (España). - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 10.224 migrantes han llegado de forma irregular a España entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2026, un 35,2% menos que en el mismo periodo del año anterior, cuando llegaron 15.769; mientras que han aumentado un 210% las llegadas por vía terrestre a Ceuta y Melilla hasta las 2.366 personas, según datos del Ministerio del Interior, consultados por Europa Press.

En concreto, el informe quincenal sobre la inmigración irregular refleja que, en lo que va de año, por vía marítima han llegado a España 7.858 migrantes, un 47,6% menos que hasta junio del año pasado, cuando se produjeron 15.007 llegadas. Este año han arribado en 297 embarcaciones, 129 menos que el año anterior.

También señala que por vía marítima han arribado 4.665 migrantes a la Península (2.499) y Baleares (2.166), lo que supone un 16% más que en el mismo periodo de 2025, cuando llegaron 4.020. En este caso, han llegado en 254 embarcaciones, siete menos que en el mismo periodo del año pasado.

Sobre los migrantes que han llegado a la Península por vía marítima, se trata de 385 personas más de las que entraron de forma irregular hasta junio del año pasado, lo que supone el 18,2% más. Han arribado en 140 embarcaciones, 16 menos que en 2025.

Mientras, a Baleares han entrado 260 migrantes más que en el mismo periodo del 2025, lo que equivale a un 13,6% más, y han llegado a bordo de 114 embarcaciones, 23 más que del 1 al 31 de mayo del año pasado.

Respecto a las Islas Canarias, han entrado este año al archipiélago 3.184 migrantes, un 71% menos que los que llegaron en el mismo periodo de 2025 (10.983). Han arribado en 41 embarcaciones, 136 menos que hasta junio del año pasado.

En cuanto a Ceuta y Melilla, un total de 2.366 personas han entrado este año de forma irregular a las ciudades autónomas por vía terrestre, un 210% más que en el mismo periodo del año anterior. Así, a la primera han llegado 2.281 migrantes, 1.577 más que el año pasado, mientras que a la segunda lo hicieron 85, cuando en 2025 hasta la misma fecha se habían producido 58 llegadas.

Por vía marítima, según Interior, han arribado a Melilla hasta el 31 de mayo de este año nueve personas, cuando el año pasado había llegado una hasta la misma fecha. Ceuta, en cambio, no ha registrado ninguna, a diferencia del 2025, con tres.