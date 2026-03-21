'Aqua Nexus', la iniciativa de World Vision para impulsar soluciones sostenibles de agua en América Latina y Caribe

Archivo - Caño de una fuente, agua - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

World Vision ha puesto en marcha, junto con la fundación We Are Water, la iniciativa 'Aqua Nexus', cuyo objetivo es garantizar que la infancia en América Latina y el Caribe acceda de forma sostenible a agua segura, saneamiento e higiene, a la vez que se refuerzan la resiliencia climática, la gobernanza del agua y el desarrollo local.

Con 'Aqua Nexus' se busca articular inversión, soluciones innovadoras y alianzas estratégicas para fortalecer la resiliencia hídrica en comunidades vulnerables de la región. Esta iniciativa responde a un reto crítico: transformar intervenciones aisladas en un ecosistema regional de soluciones escalables, con impacto medible y alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Como denuncia el director de World Vision América Latina y el Caribe, Joao Diniz, aún hoy "1.000 niños y niñas mueren cada día en el mundo debido a enfermedades relacionadas con la falta de agua segura, saneamiento e higiene adecuada", subrayando la urgencia de acelerar las acciones en el sector.

La ONG añade que, aunque América Latina y el Caribe posee algunas de las reservas de agua dulce más importantes del planeta, la región continúa experimentando desigualdades profundas. Según Diniz, "166 millones de personas en nuestra región continúan viviendo sin acceso digno y seguro al agua", lo que impulsa crisis humanitarias, migratorias y productivas, especialmente en contextos como el Corredor Seco, la Amazonía, Haití y zonas andinas.

Esta iniciativa se enmarca en la estrategia regional 'The Blue Thread (El Hilo Azul)', una propuesta que reconoce el acceso a agua, saneamiento e higiene como un catalizador de derechos esenciales, incluyendo alimentación adecuada, salud y nutrición, protección de la infancia, medio ambiente sano, medios de vida resilientes y sostenibles.

"El agua segura no es solo beber un vaso de agua. Es restaurar ecosistemas, proteger cuencas, generar medios de vida sostenibles, garantizar higiene menstrual, y permitir que mujeres, niños y niñas vivan con dignidad", añade el director de World Vision en Centroamérica, Jorge Galeano.