Igualdad pide a la Fiscalía investigar carteles de Vox en Granada por posible delito de odio - EUROPA PRESS

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad ha pedido a la Fiscalía General del Estado que investigue unos carteles atribuidos a Vox que se encuentran en distintos puntos de Granada, por considerar que podrían constituir un posible delito de odio.

El escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, está firmado por la Dirección General para la Igualdad de Trato y No Discriminación y contra el Racismo y se dirige al fiscal de Sala coordinador contra los Delitos de Odio y Discriminación, Miguel Ángel Aguilar García. En él se denuncia el contenido de unos carteles con el mensaje: "¿Te da miedo volver sola a casa de noche? La inmigración masiva tiene consecuencias. Todos los partidos menos Vox quieren traer a miles de inmigrantes. Solo tú pagas las consecuencias. Vota Vox".

Según Igualdad, el mensaje tiene un carácter "abiertamente estigmatizador, racista y potencialmente discriminatorio", al vincular "de forma generalizada" a la población migrante con la inseguridad ciudadana y con el miedo de las mujeres a sufrir agresiones. Además, señala que la difusión del contenido en plataformas como Instagram y X habría amplificado "notablemente" su impacto social.

El oficio sostiene que los hechos podrían encajar en el artículo 510.1.a) del Código Penal, relativo a la incitación al odio. Para el Ministerio es "especialmente grave que, en un contexto electoral, se utilice el miedo y la inseguridad como herramientas de señalamiento colectivo contra la población migrante, contribuyendo a deteriorar la convivencia democrática y la cohesión social".

"Por todo ello, solicitamos que desde esa Fiscalía se inicien las actuaciones oportunas para esclarecer los hechos, determinar las posibles responsabilidades y, en su caso, adoptar las medidas legales que procedan, incluyendo la retirada cautelar de los referidos carteles y contenidos difundidos", destaca.

Fuentes del Ministerio de Igualdad han asegurado a Europa Press que, tras enviar este escrito, han sabido que existían este tipo de mensajes en Almería, por lo que no descartan que estén en otras ciudades.

PREVÉ MANDAR CARTA A LOS AYUNTAMIENTOS

Del mismo modo, informan que van a mandar carta a los ayuntamientos de las ciudades donde estén estos carteles, como Granada y Almería, y afirman que no lo van "a dejar pasar".

Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha señalado este jueves en una atención a los medios de comunicación en Almuñécar (Granada) que únicamente están en contra de ese cartel porque "dice que las políticas del PP y PSOE han traído miles de inmigrantes ilegales". "Y no es verdad. Han traído millones de inmigrantes ilegales", ha agregado.