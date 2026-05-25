Cáritas apoya 59 programas de ayuda al desarrollo y acción humanitaria en África, con 612.000 beneficiados - CÁRITAS

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

Cáritas tiene activos actualmente 59 programas de ayuda al desarrollo y acción humanitaria en África, con 612.000 beneficiados y una inversión total de 6,7 millones de euros.

Así lo ha informado la ONG este lunes con motivo del Día de África, que se celebra este lunes 25 de mayo. En este sentido, ha precisado que 36 programas están centrados en el desarrollo -seguridad alimentaria, medios de vida, construcción de paz y gobernabilidad democrática- y 23 en acción humanitaria.

Del mismo modo, el referente de Cáritas Española en la Red África-Europa para la Movilidad Humana (RAEMH), Jesua Piñar, ha explicado que la mayoría de los migrantes africanos no llegan a Europa, sino que son acogidas por otros países africanos que, en muchos casos, cuentan con menos recursos y capacidad.

En concreto, Piñar ha destacado el caso de Mauritania, que alberga actualmente a más de 300.000 refugiados y solicitantes de asilo, principalmente procedentes de Mali, en un contexto marcado por el "desplazamiento forzado y la presión sobre los servicios básicos".

Igualmente, ha insistido en que la "complejidad" del fenómeno migratorio en África exige "una mirada más amplia". "Muchos países africanos son al mismo tiempo lugares de origen, tránsito y acogida. Precisamente por esta realidad, no se puede analizar la movilidad humana únicamente desde la frontera europea ni desde una lógica de emergencia o seguridad. Es necesaria una visión conectada y coordinada entre los distintos países", ha asegurado.

La respuesta de Cáritas se articula mediante un enfoque integral que actúa simultáneamente en origen, tránsito y destino. A través de la RAEMH, promueve una visión compartida entre África y Europa basada en la cooperación entre las distintas Cáritas nacionales.

CORRESPONSABILIDAD INTERNACIONAL EFECTIVA

"Más que una red de coordinación, es un espacio donde se identifican patrones comunes y se construyen respuestas conjuntas", ha recalcado Piñar, que ha añadido que la "clave" es "asumir que la movilidad humana exige corresponsabilidad internacional efectiva".

En paralelo, Cáritas impulsa proyectos en países africanos orientados a afrontar las causas estructurales de la movilidad, como las desigualdades económicas, las crisis climáticas o la falta de acceso a los derechos básicos. Estas iniciativas incluyen formación profesional, acceso al empleo, apoyo a pequeños negocios y acompañamiento médico, psicosocial y administrativo a personas en situación de vulnerabilidad.

El trabajo de la ONG se extiende también al ámbito europeo. En España y otros países, las Cáritas diocesanas acompañan a migrantes desde la acogida básica hasta el acceso a derechos fundamentales como la sanidad, la educación, la vivienda o la inserción laboral. Este modelo busca garantizar un proceso de inclusión integral que va más allá de la asistencia inmediata.

Así, Cáritas ha reafirmado su compromiso con una "acción coordinada basada en la dignidad humana y la defensa efectiva de los derechos de todas las personas, independientemente de su origen o situación administrativa". "La movilidad no es el problema. El reto está en construir respuestas coherentes y centradas en los derechos de las personas", ha concluido Piñar.

La Red África-Europa para la Movilidad Humana (RAEMH), creada en 2009, es una iniciativa interregional de la Iglesia católica orientada a acoger, proteger e integrar a las personas migrantes a lo largo de las rutas entre África y Europa. Está integrada por diez Cáritas nacionales (España, Francia, Italia, Mauritania, Marruecos, Malí, Senegal, Níger, Costa Marfil y Guinea Conakry) y dos delegaciones diocesanas de migraciones en Marruecos y Senegal.