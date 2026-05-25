Ocho CCAA verán reducida este año su financiación en dependencia por su "mala gestión", según Directores y Gerentes

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MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha advertido este lunes de que ocho comunidades autónomas verán reducida este año su financiación en dependencia por su "mala gestión".

En concreto, ha precisado que se trata de Cataluña, Comunidad Valenciana, Asturias, Aragón, Extremadura, Cantabria, La Rioja, y Madrid las autonomías que verán reducida su financiación "por su mala gestión al no cumplir con los objetivos de mejora de la atención vinculada a la financiación acordada".

Según el informe, las mayores reducciones para el 2026 corresponden a Cataluña, que perderá 15,5 millones de euros; Comunidad Valenciana, con 9,1 millones menos; Asturias, con un recorte de 5 millones; y Extremadura, con casi otros 5 millones.

Por el contrario, Canarias será la comunidad que más aumente su financiación en 2026, con 16,1 millones adicionales, seguida de Galicia (+10,3 millones) y Andalucía (+8,6 millones).

En este sentido, la asociación ha recordado en su Observatorio Estatal para la Dependencia que la inversión pública en Atención a la Dependencia en el 2025 fue 13.734 millones de euros, de los que las comunidades financiaron, como media, el 72,6%, con 9.976 millones de euros (6,5% más que en 2024). La aportación estatal fue el 27,4%, con 3.758 millones de euros (+8%).

Asimismo, ha expuesto que las comunidades que más invirtieron en dependencia por persona potencialmente dependiente en 2025 son: País Vasco (3.102 euros), Extremadura (2.757), Baleares (2.632) y Navarra (2.578). Mientras, en el lado contrario se encuentran Galicia (1.490), Canarias (1.492) y Murcia (1.751).

DENUNCIA "FALTA DE TRANSPARENCIA" DEL GOBIERNO

Del mismo modo, ha reclamado al Gobierno central un aumento de al menos 1.000 millones de euros anuales para reducir listas de espera, mejorar prestaciones y ampliar compatibilidades en los servicios. También ha criticado la "falta de transparencia" del Ministerio por no publicar datos de la lista de espera de las revisiones y de las solicitudes sin grabar, y atendidos del grado III+.

"Es incomprensible la actitud triunfalista del Ministerio cuando en los tres últimos años se ha paralizado el incremento de financiación que supuso el plan de choque, a la vez que denunciamos su falta de transparencia", ha subrayado.