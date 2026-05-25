El Papa aboga en su encíclica por establecer límites de edad para el acceso de menores a móviles y redes sociales

Archivo - El Papa León XIV durante su visita a Mónaco - Europa Press/Contacto/VATICAN MEDIA - Archivo

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV aboga en su primera encíclica, titulada 'Magnifica Humanitas' y publicada este lunes 25 de mayo, por normas que establezcan "límites de edad" para el acceso de los menores a plataformas digitales y que exijan responsabilidades a los proveedores.

"Son oportunas intervenciones legislativas que establezcan límites de edad, responsabilicen a los proveedores de servicios --sin descargar, sobre las familias, el peso de la limitación-- y prevean protecciones específicas contra toda forma de explotación y violencia sexual en Internet", subraya en el documento.

Además, el Papa, licenciado en Matemáticas, advierte de los riesgos de comprar un móvil a los niños a edades demasiado tempranas. "Tener un teléfono móvil personal demasiado pronto y utilizarlo sin el control de los adultos puede acentuar la fragilidad y favorecer las adicciones en los jóvenes , exponiéndolos a dinámicas de aislamiento, acoso y ciberacoso, así como a la presión para compartir imágenes íntimas o datos sensibles", indica.

Para hacer estas consideraciones, el Papa se apoya en la literatura psicológica y psiquiátrica según la cual "una exposición precoz y sin supervisión a los dispositivos digitales y a las redes sociales puede afectar negativamente" a los niños, niñas y adolescentes.

Entre otros efectos nocivos cita la afectación al sueño, a la atención, a la regulación emocional, "con consecuencias a veces dramáticas", así como "la facilidad de acceso a escenas violentas o crueles", a "contenidos pornográficos e hipersexualizados, a mensajes que banalizan el cuerpo y la afectividad, y a propuestas que normalizan comportamientos de riesgo".

También advierte de los "fenómenos de captación, chantaje y explotación sexual de menores" que se vuelven más insidiosos por "el uso de perfiles falsos, de algoritmos que amplifican contactos peligrosos y de herramientas de IA capaces de manipular imágenes y vídeos".

Asimismo, subraya el rol de la escuela para que las nuevas generaciones aprendan "a amar y buscar la verdad" y apunta tres retos "impostergables": uno sociopolítico, otro pedagógico y otro de carácter intelectual.

En relación al primero, el Papa advierte del peligro de encomendar a instituciones privadas una parte importante de la educación pues puede ocurrir que, a falta de un apoyo público adecuado, el acceso a la escuela dependa demasiado de las posibilidades económicas de las familias. Si bien, pone en valor la "contribución de muchas obras educativas católicas" que realizan "una acogida inclusiva".

Sobre el segundo reto, el pedagógico, avisa de que la IA hace que los planes de estudio queden obsoletos y pide favorecer la formación continua de los docentes; y en cuanto al tercer reto, el de carácter sapiencial, alerta de que puede surgir un sistema educativo "en el que el flujo incesante de información sustituya al ejercicio de la investigación, la reflexión y el discernimiento".

"Debemos aprender a prescindir de la IA y proteger a nuestros jóvenes de la promesa de la máquina perfecta, de esa sutil seducción que hace parecer inútil el pensamiento humano precisamente cuando más se necesita", concreta.

Por otro lado, en el ámbito de la comunicación, advierte de la "desinformación" amplificada por la IA y pide "no demonizar ni idolatrar a los medios" y establecer "reglas que hagan más transparentes los criterios con los que se seleccionan y amplifican los contenidos y que protejan los datos personales". También apela a un "periodismo serio", a la creación de espacios de debate en los que prime la argumentación y la verificación.

AGRADECE EL PAPEL DE PERIODISTAS FRENTE A LA PEDERASTIA

También reclama a las comunidades cristianas una "comunicación transparente", que no esperen a que "otros" les "obliguen a afrontar verdades incómodas" y agradece el trabajo de algunos periodistas que han destapado casos de abusos sexuales en la Iglesia.

"Hemos sido testigos con vergüenza, del arduo descubrimiento de verdades dolorosas incluso sobre miembros de la Iglesia y sobre realidades eclesiales. En particular, algunos periodistas comprometidos con la verdad han desempeñado un papel fundamental a la hora de sacar a la luz injusticias y abusos", subraya.