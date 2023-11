Cáritas invita esta Navidad a ser oportunidad y esperanza para las personas que sufren la guerra y la exclusión social

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Española ha lanzado su tradicional campaña de Navidad con el lema 'Tú tienes mucho que ver', una iniciativa a través de la cual invita a "ser oportunidad y esperanza para las personas que sufren la guerra y la exclusión social" y anima a colaborar económicamente con la confederación.

"No son tiempos de paz ni la prosperidad alcanza a todos. Pero nuestra esperanza es cierta: Dios sale a nuestro encuentro esta Navidad para abrazar nuestra humanidad herida. Su cuna se aloja hoy más que nunca en medio de tantas guerras, de mil crisis humanitarias olvidadas y de una desigualdad creciente", señala la labor social de la Iglesia.

En este contexto, invita a no dejarse "cegar por las luces de la apariencia y de la superficialidad, de la alegría fácil que no ve más allá de la propia necesidad" e invita a "a ver la Navidad que no vemos", como la que viven tres millones de hogares en España bajo el umbral de la pobreza severa una vez que consiguen pagar los gastos básicos de la vivienda y los alimentos.

También invita a pensar en las miles de familias que pasan este invierno en tiendas de campañas en el Alto Altas (Marruecos) tras perder sus casas en el terremoto o de cientos de niños y familias que sufren la guerra en Oriente Próximo.

La Campaña de Navidad es, junto a la del Día de Caridad (Corpus Christi), una de las dos ocasiones del año en las que Cáritas lanza a toda la sociedad una invitación expresa a la colaboración económica para sostener el trabajo de lucha contra la pobreza que realizan las 70 Cáritas Diocesanas de todo el país.

En el último ejercicio, Cáritas destinó más de 457,2 millones de euros para acompañar a 2,8 millones de personas dentro y fuera de España con problemas crecientes de inseguridad alimentaria, desempleo, vivienda y salud mental.

Esto fue posible gracias a los miles de socios, donantes y colaboradores privados, que aportaron más de 304,2 millones, lo que supone más del 66% del total de los recursos invertidos, según señala Cáritas.