CERMI insta a Derechos Sociales a regular "sin más demoras" la tarjeta europea de discapacidad y de estacionamiento

Archivo - Una persona en silla de ruedas - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha instado al ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a regular "sin más demoras" la tarjeta europea de discapacidad y estacionamiento en España que hará posible "culminar" la transposición al Derecho español de la Directiva de 23 de octubre de 2024 que la establece.

A juicio del CERMI, España debería tener "la ambición de ser el primer Estado miembro de la Unión Europea (UE) en regular esta tarjeta europea, objetivo que no se conseguirá si no se acelera la tramitación interna del real decreto que debe trasponer la Directiva".

Según ha informado la organización, el pasado 24 de enero de 2025 se cerró por Derechos Sociales la consulta pública previa del real decreto que regularía esta tarjeta en España, "sin que desde entonces se haya avanzado en los trámites que quedan, como el de audiencia pública a partir de un texto articulado, al que se puedan formular observaciones de mejora por parte de la ciudadanía".

Cermi ha recordado que durante los años en los que se estuvo negociando esta directiva en la UE, España, "gracias a su movimiento asociativo, ejerció un liderazgo considerable, que debería traducirse ahora consecuentemente en ser el primer Estado en trasponerla". Para ello ha instado al Ministerio a "imprimir celeridad al procedimiento y agilizar los trámites que restan".