El CERMI pide a los grupos del Senado una subcomisión de estudio sobre la sostenibilidad financiera del tercer sector

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha pedido a los grupos parlamentarios del Senado la creación de una subcomisión de estudio sobre el futuro de la sostenibilidad financiera del tercer sector de acción social, que desarrolle sus trabajos y emita sus recomendaciones de acción en 2026.

El CERMI apunta que la Cámara Alta es "la institución idónea" para abordar un nuevo modelo de financiación de las organizaciones no lucrativas de iniciativa social "que replantee el esquema actual, absolutamente agotado y que amenaza la continuidad de la acción solidaria organizada en España" y que se realice "escuchando activamente a todos los grupos de interés (poderes públicos, academia, tercer sector, etc.)".

"El modelo de sostenibilidad del tercer sector de acción social en España adolece de déficit y carencias estructurales que solo pueden superarse migrando a un nuevo sistema de financiación con seguridad jurídica, predecible, suficiente, robusto y sostenible en el tiempo", subraya.

Asimismo, señala que las recomendaciones de esta subcomisión "que deberían lograse sobre un amplio consenso político y social" serían la base para que el Estado definiera un nuevo modelo de sostenibilidad financiera que reforzara la posición de la sociedad civil organizada como agente de cohesión y bienestar sociales.