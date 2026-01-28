El Gobierno sube a audiencia pública el texto de la regularización extraordinaria de medio millón de migrantes

(I-D) El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente; la ministra de Inclusión Seguridad Social y Migracioneas y portavoz del Gobierno, Elma Saiz - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha subido a audiencia pública el texto de la regularización extraordinaria de medio millón de migrantes en España, después de que aprobara este martes 27 de enero el Consejo de Ministros iniciar el trámite de urgencia.

El proceso estará dirigido a todos los extranjeros que se encontraran en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que acrediten haber permanecido al menos cinco meses de forma continuada en nuestro país en el momento de presentar la solicitud. Estas circunstancias podrán acreditarse con cualquier documento público, privado o una combinación de ambos.

En el caso de los solicitantes de protección internacional, bastará con que dicha solicitud se hubiera presentado antes del 31 de diciembre de 2025 y se pueda acreditar.

Otro de los requisitos será no contar con antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público. Las personas que participen en este proceso y acrediten el cumplimiento de los requisitos podrán acceder a una autorización de residencia en España con una vigencia inicial de un año. Transcurrido ese plazo, deberán incorporarse a las figuras ordinarias previstas en el Reglamento de Extranjería, lo que permite una integración plena y progresiva en el sistema.

El alcance del proyecto se dirige principalmente a personas que ya se encuentran en España desde hace tiempo y que han quedado fuera de los cauces ordinarios de regularización, incluidas aquellas con solicitudes de protección internacional pendientes o denegadas que no han podido acogerse a las distintas figuras de arraigo. La medida se aplicará con carácter general, sin distinción de nacionalidad, siempre que se cumplan los requisitos establecidos, "dando respuesta a una realidad administrativa y social existente" en España, según el Ejecutivo.

Por otro lado, el proceso permitirá la regularización simultánea de los hijos menores de las personas solicitantes que se encuentren en España, cuyo permiso será de cinco años.