CERMI reclama a Derechos Sociales que garantice la calidad de la Base Estatal de Datos de Personas con Discapacidad

Archivo - Una persona en silla de ruedas en Barcelona. - DAVID OLLER / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha planteado al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 "maximizar" el potencial estadístico de la Base Estatal de Datos de Personas con Discapacidad, por considerar que "está en gran parte desaprovechada".

Así consta en la investigación 'El potencial de la Base Estatal de Datos de Personas con Discapacidad: Propuesta de mejora estadística', elaborada por el CERMI dentro de su programa de estudios para el año 2025. La entidad considera que la Base Estatal de Datos de Personas con Discapacidad constituye una herramienta de ámbito estatal que compila información procedente de los expedientes de valoración del grado de discapacidad gestionados por las comunidades autónomas y del Imserso, en las ciudades de Ceuta y Melilla.

Pese a que su origen es administrativo, considera CERMI, la base presenta "un alto grado de estandarización, una cobertura poblacional casi completa y una estructura de variables que permite su aprovechamiento con fines estadísticos".

Se trata, en opinión del CERMI, "de una fuente empírica de gran valor para el conocimiento del sistema de reconocimiento oficial de la discapacidad, especialmente en términos de cobertura, desigualdades territoriales, perfiles funcionales y evolución del sistema".

El informe evidencia que la Base Estatal de Datos posee un elevado potencial como fuente estadística de referencia para el estudio de la discapacidad en España, pero requiere mejoras técnicas, organizativas y de gobernanza.

A su juicio, su consolidación definitiva como herramienta pública de conocimiento "exige una estrategia institucional clara que asegure su calidad, apertura, sostenibilidad y utilidad para las políticas públicas y la investigación".