El Comité de Emergencia Español pide una financiación "justa, eficaz y más local" para la ayuda humanitaria

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Participantes en el encuentro anual que organiza el Comité de Emergencia Español han coincidido en reclamar una financiación "justa, eficaz y más local" para la ayuda humanitaria, como han puesto de manifiesto diferentes ONG, empresas, administraciones públicas y medios de comunicación asistentes.

Así, como ha informado el Comité, en el encuentro han reflexionado sobre el papel de las alianzas que han considerado necesarias al permitir sostener la solidaridad y responder eficazmente a las crisis humanitarias.

El evento ha contado con representantes de las ONG que integran el Comité de Emergencia Español (Aldeas Infantiles SOS, Incidencia y Relaciones Institucionales de Acción contra el Hambre, EDUCO, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón y Plan International), quienes han destacado el modelo del Comité de Emergencia Español como "un ejemplo de cooperación que maximiza el impacto en poblaciones afectadas por una emergencia humanitaria gracias a su papel como canalizador de la solidaridad de ciudadanos y empresas".

En la inauguración, la directora del Comité de Emergencia Español, Sara Barbeira, ha hecho balance de las emergencias humanitarias de 2024, "un año marcado por guerras y desastres naturales", como ha expresado. "El Comité de Emergencia Español respondió a varias crisis graves, como la hambruna en Gaza, la violencia en Líbano y las inundaciones en la Comunidad Valenciana. Ante estas emergencias, lanzamos campañas urgentes y movilizamos recursos gracias al apoyo de los medios de comunicación, empresas y ciudadanía. Además, el Comité continúa trabajando en conflictos prolongados como el de Ucrania y la crisis alimentaria en Gaza", ha explicado.

Por su parte, el director general de Acción contra el Hambre, Manuel Sánchez-Montero, ha asegurado que el sector humanitario "necesita de una acción colectiva, no solamente de las ONG, si no también de los medios de comunicación, empresas y de otros sectores a los que es más difícil llegar. Una estrategia que necesita financiación y mucho compromiso. Pero también saber movilizar a la sociedad".

También se ha celebrado una mesa redonda con la directora de Acción Humanitaria de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Lucía Prieto, en la que se han abordado los nuevos desafíos a los se enfrenta la cooperación española y las claves para el futuro.

"La sociedad de hoy es más consciente de cómo llega la ayuda a los contextos vulnerables y el impacto de lo que se está haciendo desde las organizaciones. La clave para el futuro tiene que ser contar mejor cómo impacta la ayuda en una persona en contextos, por ejemplo, como Sudán", ha defendido Prieto.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN, TERCER SECTOR Y AYUDA HUMANITARIA

El último bloque de la jornada se ha centrado en la colaboración entre medios de comunicación, tercer sector y ayuda humanitaria. Los participantes han reflexionado sobre cómo los grandes grupos mediáticos españoles integran la comunicación humanitaria en su estrategia de sostenibilidad y cómo pueden contribuir a una sociedad "más comprometida y consciente", como han señalado desde el Comité.

Durante la mesa se ha resaltado el papel de los medios como parte del Comité de Emergencia Español a la hora de "realizar llamamientos de ayuda a la ciudadanía en una emergencia humanitaria y el orgullo de haber sido capaces de crear un modelo de comunicación colaborativo, en el que medios, ONG y ciudadanía trabajen juntos para fortalecer la solidaridad", han enfatizado.