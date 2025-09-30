Cruz Roja o Carlos San Juan, entre los galardonados por la PMP por reivindicar el papel de los mayores

Los premiados en la edición de 2025 de los premios de la PMP. - PMP

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha celebrado la segunda edición de sus premios que reconocen la labor social de diferentes personas y entidades en materia de personas mayores y que ha galardonado, entre otros, a Cruz Roja o Carlos San Juan, impulsor de la campaña de sensibilización 'Soy mayor, no idiota'.

El acto, celebrado en el marco del Día Internacional de las Personas Mayores, ha contado con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien ha defendido "la robustez del sistema de pensiones" y ha argumentado que "enfrentar generaciones es una batalla injusta e incluso perversa".

Asimismo, ha advertido que es una "peligrosa trampa" decir que "un nieto vive mejor si el abuelo vive peor", asegurando que "la solidaridad entre generaciones es circular".

También ha participado la fiscal de Sala para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores de la Fiscalía General del Estado, María José Segarra, quien ha abogado por "la mayor autonomía y el derecho a una vida digna" para las personas mayores. Además, ha criticado la "inacción de las empresas tecnológicas que crean barreras" y ha reclamado que se supere "la pasividad con la que las empresas han abordado este salto" hacia la digitalización de servicios.

En la ceremonia de entrega, el presidente de la PMP, Jesús Norberto Fernández Muñoz, ha subrayado la necesidad de que el grupo de población mayor sea "puesto en valor" y ha incidido en el compromiso social de las personas mayores, declarando que, aunque se jubilen del trabajo, "no deben jubilarle de la sociedad ni de la lucha por sus ilusiones y por sus derechos".

En este sentido, ha ratificado el compromiso por parte de la asociación en la lucha por avanzar en marcos legales que protejan a esta parte de la ciudadanía, incluyendo el esfuerzo por conseguir una "ley propia de los derechos de las personas mayores".

Por su parte, la directora general del IMSERSO, María Teresa Sancho, ha subrayado que "se está trabajando intensamente en la reforma de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia", la cual "merece el apoyo de todas las personas representadas a través de sus diferentes opciones políticas".

También ha destacado la contribución de las personas mayores a la sociedad a través de los cuidados, afirmando que "las personas mayores están siempre al lado de otras generaciones desde que nacen, haciendo transferencias de cuidados".

Por otro lado, Sancho también ha reflexionado sobre el sufrimiento de las personas mayores en contextos de crisis y conflicto. Ha recordado la difícil situación que vivieron las personas mayores durante la DANA, además de lamentar específicamente el sufrimiento de estas personas en la guerra, contextos en los que las personas mayores "son completamente invisibles".

GALARDONADOS

En cuanto a los premiados, el premio en la categoría Institucional se ha concedido a Cruz Roja Española "por su labor estratégica en la defensa de los derechos de los mayores, siendo una entidad imprescindible en la protección de los más vulnerables", como han manifestado desde la PMP, enfatizando la labor de esta entidad realizada durante la dana que afectó el año pasado a la Comunidad Valenciana.

La gerontóloga Ana Freixas ha sido premiada en la categoría Acción en Beneficio de las Mujeres Mayores por su investigación y por su obra 'Yo vieja', que invita a romper estereotipos y a reivindicar una vejez "feminista, orgullosa y libre".

Durante su discurso de agradecimiento, Freixas ha recordado mientras desarrollaba su tesis doctoral descubrió que "el envejecer femenino ha sido la música de fondo" de la mayoría de sus investigaciones.

También ha lamentado que históricamente la investigación gerontológica se ha centrado en poblaciones masculinas. "Necesitamos modelos para envejecer con dignidad, con autorrespeto, no de forma patética, haciéndonos pasar por lo que no somos", ha subrayado.

La agencia Servimedia ha sido galardonada en la categoría Medios de Comunicación e Imagen Social de las Personas Mayores mientras que en la categoría Lucha contra el 'Edadismo, el galardonado ha sido Carlos San Juan por su "valiente e inspiradora campaña" 'Soy Mayor, no idiota'.

El premio ha sido recogido en su nombre por el expresidente de la PMP, Ángel Rodríguez, quien ha asegurado que campaña de San Juan y su lema "van a quedar en el inconsciente o en el consciente colectivo de la sociedad durante mucho tiempo", ya que "además son palabras y acciones capaces de trasladar entusiasmo, ilusión, convicción a las personas mayores".

CUPÓN DE LA ONCE DEDICADO A LAS PERSONAS MAYORES

Durante el evento también se han presentado los cupones que la ONCE ha dedicado este año a la PMP y a las personas mayores: el del 23 de septiembre, bajo el lema 'Cuidar en igualdad'; y el del 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores, que la organización distribuye con el título 'El mayor premio sois vosotros'.

El presidente de la ONCE, Miguel Carballeda, ha hecho un llamamiento a la unidad entre colectivos vulnerables, destacando la importancia de que las personas con discapacidad y las personas mayores se unan para defender "esos intereses comunes, como son participar en igualdad de condiciones en la sociedad o vivir en un mundo accesible".