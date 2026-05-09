Día del Comercio Justo: consumo contra la pobreza y la desigualdad

El Comercio Justo cumple 40 años en España - CECJ

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

Entidades de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ) se unen este 9 de mayo a la celebración del Día Mundial del Comercio Justo, un modelo comercial basado en la equidad, la sostenibilidad y el respeto a los derechos humanos y al medio ambiente.

También promueve salarios dignos para pequeños productores y condiciones laborales seguras, además de impulsar los precios justos, luchar contra la explotación infantil y fomentar la igualdad de género, como enfatiza la CECJ, que subaraya que este modelo solidario alternativo --que cumple 40 años en España-- ha sido reconocido por la recién aprobada Ley Integral de la Economía Social.

Desde la apertura de la primera tienda especializada en 1986, la red cuenta actualmente con 44 tiendas y 130 puntos de venta en todo el territorio, promoviendo los derechos humanos, económicos y laborales de millones de pequeños productores, trabajando en 2024 con 138 cooperativas y organizaciones productoras de 48 países de América Latina, África y Asia, según CECJ.

La CECJ también destaca el impulso coordinado de iniciativas como la creación de Fairtrade Ibérica, en 2005, clave para que los productos de Comercio Justo certificado facturasen en 2024 casi 158 millones de euros, de los cuales la alimentación representa el 96% de ventas totales (principalmente café, cacao, azúcar o té), aunque la gama de productos incluye también cosmética, textil, juguetes, bisutería o decoración.

Por otro lado, con motivo del Día Mundial del Comercio Justo, Oxfam Intermón ha hecho público el informe de impacto sobre su actividad en 2025-2026, en el que destaca avances en la mejora de las condiciones de vida de personas productoras y sus familias. En total, 61.481 personas en 42 países de América Latina, África y Asia se han beneficiado de este modelo.

Durante el periodo analizado, las ventas superaron los 9 millones de euros. Además, el comercio justo ha permitido garantizar ingresos dignos: con compras por valor de 5,8 millones de euros, se estima que unas 3.977 personas obtendrían un ingreso digno durante un año.

La ONG añade que el comercio justo también actúa como herramienta de empoderamiento y de impulso al liderazgo femenino en la toma de decisiones. Actualmente, el 23% de los puestos en los consejos de dirección de las organizaciones productoras están ocupados por mujeres, y en el 11% de estas organizaciones una mujer ejerce como directora ejecutiva. El 100% de las entidades apoyadas disponen de una Política de género.

El informe subraya también el impacto social y ambiental de su actividad. Así, el 81% de las organizaciones productoras cuenta con certificación orgánica y el 59% aplica prácticas de economía circular. Las organizaciones implementan un enfoque combinado de agricultura orgánica y cada vez más agricultura regenerativa (el 24%), complementado con agroforestería y conservación de la biodiversidad.

Asimismo, integran sistemas agroforestales, gestión sostenible de residuos y, en algunos casos, enfoques biodinámicos, contribuyendo a la resiliencia de los ecosistemas y a la sostenibilidad a largo plazo de la producción agrícola.

En España, la organización estima que 326.664 personas adquirieron productos de comercio justo de la organización. A ello se suma una red de 858 personas voluntarias que apoyan la actividad en 30 tiendas distribuidas por el territorio.

RECONOCIMIENTO EN LA LEY DE ECONOMIA SOCIAL

En esta jornada, desde la Federación de Consumidores y Usuarios CECU apuesta por avanzar hacia una economía que priorice a las personas consumidoras y productoras, por lo que pone el foco en la necesidad de transformar las actuales dinámicas de producción, comercialización y consumo hacia prácticas más justas y equilibradas que respeten los derechos humanos, laborales y medioambientales.

Además, enfatiza en la importancia de la reciente aprobación, el pasado mes de marzo, de la Ley Integral de Economía Social , la cual define e incluye explícitamente el Comercio Justo como parte del sector de la Economía Social y lo sitúa como una herramienta clave para priorizar un modelo comercial y de consumo más justo y sostenible.

Por otro lado, desde CECU destacan los 40 años de trayectoria del Comercio Justo en España, desde la apertura de las dos primeras tiendas especializadas en el territorio en 1986, años antes incluso de que naciese la Organización Mundial del Comercio Justo en 1989.

"El sistema económico actual viene definido por el extractivismo, la sobreproducción y por unas desigualdades estructurales que lo convierte en inviable a largo plazo para las personas o para el planeta. El Comercio Justo nace así bajo el lema 'trade, not aid' (comercio, no ayuda) como una lucha por asegurar un modelo comercial que va más allá de la rentabilidad y maximización económicas y que no debe interpretarse como altruista sino como una transformación de los principios tradicionales del comercio", afirma Emily Riesco, responsable del área de Comercio de CECU.

Para avanzar en este camino, la organización insta a adaptar la legislación de la UE para aplicar los mismos requerimientos a las importaciones que a los productos nacionales y comunitarios (cláusulas espejo), incorporar la sostenibilidad en los acuerdos comerciales de la UE o condicionar el acceso al mercado de la UE al cumplimiento de los estándares humanos y ambientales.

También aboga por impulsar la adopción de un protocolo interpretativo en los acuerdos de la OMC, y fortalecer la vigilancia de las autoridades aduaneras con el fin de evitar la entrada de importaciones ilegales en las fronteras europeas, entre otras propuestas.