Campaña 'Lo digital no lo hace menos real', de Cruz Roja. - CRUZ ROJA

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja ha lanzado la campaña 'Lo digital no lo hace menos real. La violencia digital contra las mujeres es violencia machista' con la que quiere llamar la atención sobre los riesgos de este tipo de violencia especialmente para las mujeres más jóvenes.

Con la campaña, Cruz Roja se ha comprometido a trabajar sobre las causas de la violencia, y no sólo sobre las consecuencias. Desde esta perspectiva, la organización desarrolla acciones digitales, en calle y en centros de educación formal y no formal, dirigidas a promover entornos más seguros, inclusivos e igualitarios, impulsando una mayor implicación social frente a todas las formas de violencia contra las mujeres, y fomentando la corresponsabilidad de toda la sociedad en su prevención y erradicación.

Cruz Roja trabaja con mujeres que se encuentran en diferentes situaciones de vulnerabilidad, promoviendo procesos de recuperación, autonomía y fortalecimiento personal, con una intervención integral que combina el apoyo social, laboral, psicológico, educativo y comunitario, adaptando las respuestas a las necesidades y circunstancias de cada mujer. Aplicando este modelo de intervención, Cruz Roja atendió en el pasado año a más de 50.000 mujeres.

En un contexto de creciente digitalización, Cruz Roja trabaja también para "reforzar las capacidades de las mujeres frente a los riesgos presentes en entornos digitales, fomentando el uso seguro de las tecnologías, la identificación de situaciones de violencia y el acceso a recursos de apoyo cuando estas se producen", ha indicado . Según la organización, la prevención, la detección temprana y la sensibilización son elementos clave para hacer frente a unas formas de violencia que evolucionan al mismo ritmo que la sociedad.

"Para Cruz Roja la violencia digital debe abordarse como parte del continuo de violencias machistas que afectan a las mujeres a lo largo de su ciclo vital, por lo que la respuesta no puede limitarse exclusivamente a la actuación ante las situaciones de violencia, sino que debe incorporar medidas de prevención, educación en igualdad, empoderamiento y fortalecimiento de las redes de apoyo comunitario", ha argumentado la responsable de Inclusión Social y no discriminación de Cruz Roja Juventud, Ana Daza.

En su opinión, "sólo desde una intervención integral y coordinada es posible avanzar hacia entornos, tanto físicos como digitales, más seguros e igualitarios para todas las mujeres".