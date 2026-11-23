Violencia de género en España - EPDATA

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad ha condenadp el presunto feminicidio por violencia de género de una mujer en la provincia de Albacete que ha elevado a las víctimas mortales de la violencia machista a 47 en lo que va a año y 1.388 desde 2003.

La nueva víctima mortal es una mujer de 37 años, presuntamente asesinada el pasado 19 de noviembre de 2026. La víctima no tenía hijos menores de edad. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, quieren expresar su más "absoluta condena y su rotundo rechazo ante este nuevo feminicidio machista" y han trasladado su apoyo a familiares y amistades de la víctima.

Tanto la ministra como la delegada han instado a que se lleven a cabo todos los esfuerzos posibles desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia.